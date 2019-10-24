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    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'de bir basın toplantısında soruları yanıtlarken

    Ukraynagate'de yeni iddia: Zelenskiy, daha koltuğa oturmadan Trump'ın 'Biden'a soruşturma' baskısına maruz kaldı

    © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'a 2020 seçimindeki Demokrat Partili rakibi Joe Biden'a karşı Ukrayna'da yolsuzluk soruşturması açılması için Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ye baskı yaptığı iddiasıyla açılan azil soruşturması, çatallanıyor. AP, Trump'ın, 'Zelenskiy'ye resmen koltuğa oturmasından önce de baskı yaptığını' iddia etti. 

    © AP Photo / J. Scott Applewhite
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    Trump'ın Temsilciler Meclisi'nin azil soruşturmasına konu olma nedeni, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e 25 Temmuz'da açtığı telefondu. Biden'a Ukrayna'da muazzam yolsuzluklara battığı için soruşturma istediğini söyleyen ve 25 Temmuz telefon görüşmesinin dökümlerini yayımlayan Trump'ın, 'Zelenskiy'ye resmen koltuğa oturmasından önce de baskı yaptığı' iddia edildi. 

    21 Nisan'da seçim zaferi kazanan ve 20 Mayıs'ta devlet başkanlığını devralan Zelenskiy'nin 7 Mayıs'ta Kiev'de danışmanlarıyla yaptığı enerji konulu toplantı hakkında Associated Press (AP) bir haber yayımladı.

    Habere göre Zelenskiy ile danışmanları, 3 saatlik toplantının büyük bölümünde, Trump ile kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin soruşturma açılmasına yönelik ısrarlarını nasıl idare edeceklerini ve ABD başkanlık seçiminde dönen dolaplara karışmaktan nasıl kaçınacaklarını konuştu.

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    © Sputnik /
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    AP, haberini toplantının ayrıntılarını bilen üç kaynağına dayandırdı. Üç kaynak, meselenin diplomatik hassasiyetinden ötürü adlarının açıklanmaması kaydıyla konuştu.

    Trump'ın Zelenskiy'i ilkin 21 Nisan akşamı tebrik için aradığını, ama bu görüşmenin içeriğini henüz kamuoyuyla paylaşmadığından Biden'a soruşturmayı gündeme getirip getirmediğinin bilinmediğini kaydeden AP, 7 Mayıs toplantısında Zelenskiy'nin Trump'ın ilk telefonunu huzursuzluk nedeni olarak anıp anmadığı konusunu üç kaynağın farklı hatırladığını aktardı.

    'Ama her üçünün anlatısının, çiçeği burnunda liderin Trump'ın eski Başkan Yardımcısı Biden ile oğlu Hunter'ın Ukrayna'daki işlerine soruşturma açılmasına yönelik baskısından bezdiğini gösterdiğini' yazan AP'ye göre 'böylece hiçbir siyasi tecrübesi bulunmayan ünlü bir komedyenken açık ara farkla başkan seçilmiş Zelenskiy, ilk dış siyaset sınavını beklendiği gibi Rusya ile değil, ABD ile verdi'. 

    © AFP 2019 / Tom Pennington
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    Haberde "Zelenskiy'in 7 Mayıs toplantısında iki başdanışmanı Andriy Yermak ile Andriy Bogdan, devletin doğalgaz şirketi başkanı Andriy Kobolyev ve Naftogaz yönetim kurulunun ABD'li üyesi Amos Hochstein da vardı. Hochstein, aynı zamanda Trump'ın selefi Barack Obama döneminde Yardımcısı Joe Biden'a Ukrayna konusunda danışmanlık etmiş eski bir diplomat" bilgisi verildi. 

    AP, haberle ilgili mesajlarına Kiev'deki devlet başkanlığı ofisinden yanıt alamadığını, Beyaz Saray'ın da Trump'ın 21 Nisan telefon görüşmesinde soruşturma talep edip etmediğine dair yorum yapmadığını, görüşmenin dökümanını yayımlayıp yayımlamayacağına da açıklık getirmediğini belirtti.  

    © AP Photo / Visar Kryeziu
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    21 Nisan'da görüşmenin hemen ardından Beyaz Saray'ın yayımladığı açıklamada iki liderin reformların hayata geçirilmesi, refahın artırılması ve yolsuzluğun kökünün kazınmasını konuştuğunun duyurulduğunu hatırlatan AP, Trump ile ekibinin Ukrayna'da Biden'a soruşturulması açılması çabalarını yolsuzlukla mücadeleyle ifade ettiğine dikkat çekti. 

    Haberde 25 Temmuz telefon görüşmesinde Zelenskiy'den Biden'a soruşturma talep eden Trump'ın, Ukrayna liderine Giuliani ve Adalet Bakanı Bill Barr'ın kendisiyle temasa geçeceğini söylediğini, birkaç gün sonra Giuliani'nin Madrid'e uçup Yermak'la özel görüşme yaptığını sıraladı. 

    Rudy Giuliani ile Lev Parnas (sağda), Washington'daki Trump International Hotel'de kahve içerken
    © REUTERS / ARAM ROSTON
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    Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımı devam ettirmek için Biden'a soruşturma açılması şartı koştuğunu iddialarını reddettiğini aktaran AP, ABD'nin o dönemdeki Ukrayna Büyükelçisi William Taylor'ın Kongre'ye verdiği ifadenin bununla çeliştiği değerlendirmesini yaptı.

    Taylor, salı günü Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'na verdiği ifadede, Trump'ın, 25 Temmuz'daki telefon görüşmesinde, ABD yardımlarından Beyaz Saray görüşmesine dek Zelenskiy'nin arzuladığı her şeyin soruşturma sözü vermesine bağlı olduğunu söylediğini aktardı. 

    © AP Photo / Evan Vucci
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    "Kuşkuya yer bırakmayacak şekilde muhatabına iletti" vurgusu yapan ABD'nin Kiev'deki eski elçisi ve yeni maslahatgüzarı, dile getirilen taleplerin Beyaz Saray'ın iddia ettiği gibi karşılık beklenmeden ifade edilen istekler olmadığını, yapılan pazarlığın 'quid-pro-quo' (bir şey karşılığında başka bir şeyin istendiği) bir anlaşma niteliğinde olduğunu anlattı.

    Trump'ın adamları ile üst düzey Ukrayna yetkilileri arasında pek çok diplomatik temas gerçekleştiğini ve bunlar vesilesiyle de ABD yardımına karşı Biden soruşturması talebinin net biçimde iletildiğini kaydeden Taylor, yanısıra Demokrat Parti'nin diğer ileri gelenlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ve 2016 ABD başkanlık seçimlerine yönelik olası müdahale girişimlerine ilişkin de soruşturma başlatılmasının istendiğini sözlerine ekledi.

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