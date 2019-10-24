ABD kaynaklı askeri dergi, Rus S-400 sisteminin üstünlüğünü anlattı: Ölümcül tehdit

S-400’ün diğer üstünlüğün, uygulamadaki esneklik olduğu ifade edildi. Sistem, ağırlığı ve imkanları farklı olan 4 tip füze kullanabiliyor. Bu özellik, çok katmanlı hava savunmayı oluşturma fırsatını sağlıyor. Ayrıca S-400, S-300 sisteminin kullandığı füzeleri de kullanabiliyor.
Bir diğer önemli gösterge, atış menzili. Şimdi füzeler, 400 km uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor.
S-400’ü, selefinin tüm güçlü yanlarını miras alan derin modernizasyon ürünü olarak gösteren Gao, bu durumun yeni hava savunma sistemini “çok daha ölümcül tehdit” yaptığını yazdı.
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