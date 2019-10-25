Cumhuriyetçi senatörler, Pentagon tarafından 'Suriye planı' hakkında bilgilendirildi

ABD'de aralarında Lindsey Graham'ın da yer aldığı bir grup Cumhuriyetçi senatör, Beyaz Saray'da üst düzey Pentagon yetkilileri tarafından yakın tarihte yürürlüğe konulacak olan bir Suriye planı hakkında bilgilendirildi.

Aralarında Güney Carolina Senatörü ve Senato'nun Adalet Komisyonu Başkanı Lindsey Graham'ın da yer aldığı bir grup Cumhuriyetçi senatör, bugün Beyaz Saray'da üst düzey Pentagon yetkililerinden Suriye'ye ilave asker göndermeye dönük bir plan hakkında bilgi aldı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu toplantıya toplantıya yaklaşık 10 senatör katıldı.

Graham, gazetecilere verdiği demeçte, Cumhuriyetçi senatörlerin Beyaz Saray'daki durum odasında Genelkurmay Başkanı Mark Milley tarafından Suriye planı hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

Graham, yaptığı açıklamada "İşe yarayacağını düşündüğüm ve bize IŞİD'in geri dönüşünü engellememiz için gerekenleri verebilecek bir plan bulunuyor. Suriye'deki temel hedeflerimizi karşılayacak bir plan yapılması konusunda bir miktar teşvik edildim" dedi.

Senatör Graham, Suriye'deki Amerikan askerlerinin yönetim içindeki tartışmanın bir parçası olduğunu belirterek asker sayısının 'yüzlerce' olabileceğine işaret etti.

ABD'li senatör, "Bunların hepsi konuşuluyor. Bu yeterli mi? Güzel, binlerce değil; bu işi bitirmek için yeterli mi?" diyerek Pentagon'da plana kaç ABD askerinin dahil olacağını sorduğunu ifade etti.

Graham, planın nihai olarak Trump tarafından onaylanıp onaylanmayacağını bilmediğini de dile getirdi.

Graham, konuya dair başka herhangi bir ayrıntı paylaşmazken, Pentagon yetkilileri Fox News'e, ABD'nin Suriye'nin tank ve asker göndermesinin 'muhtemel' olduğunu açıkladı.

ABD Kongresi, daha önce Başkan Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden asker çekme kararına şiddetle karşı çıkmıştı.