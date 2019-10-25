ABD’de ajanlıkla suçlanan Rusya vatandaşı Butina bugün serbest

ABD’de Rusya adına ajanlık yaptığı suçlamasıyla geçen yıl tutuklanan ve 18 ay parmaklıkların ardında geçiren Rus vatandaşı Mariya Butina, ceza süresi tamamlanmasının ardından bugün Moskova’ya doğru yola çıkacak.

Rusya vatandaşı Mariya Butina, ABD’nin Florida eyaletindeki Tallahassee cezaevinden bugün serbest bırakıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Telegram’dan yaptığı açıklamaya göre, Butina, bugün Tallahassee cezaevinden Miami’deki göç merkezine sevk edilecek ve buradan Rusya’nın başkenti Moskova’ya doğru yola çıkacak. Butina, yarın sabah Moskova’ya iniş yapacak.

Butina, ABD’de kayıtdışı ajanlık faaliyetleri yürüttüğü iddiasıyla Temmuz 2018’de tutuklanmış ve nisan ayında 18 ay cezaya çarptırılmıştı. Butina’nın hapis cezası hükmünden önce, çoğunu hücrede geçirdiği 9 aylık bir süre de söz konusu.