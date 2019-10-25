Hong Kong'daki protestocuları destekleyen Pence’den NBA’e eleştiri: Çin rejiminin iştiraki gibi hareket ediyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'nin Hong Kong'daki protestocuların yanında olduğunu belirtti. Pence, "Amerikan Basketbol Ligi, Çin Komünist Partisi ve ifade özgürlüğünün susturulmasının yanında yer alarak, otoriter Çin rejiminin yüzde yüz iştiraki gibi hareket ediyor" dedi.

Pence, başkent Washington'daki Wilson Center'ın kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen programda, ABD-Çin ilişkileri üzerine konuştu.

Çin'in Hong Kong Özerk İdari Bölgesi'nde, hazirandan bu yana devam eden protestolara dikkati çeken Pence, Çin'in "Hong Kong'daki insanların hak ve hürriyetlerini büyük oranda kısıtladığını" savundu.

Pence, Pekin yönetiminin son birkaç yılda Hong Kong'a müdahalelerini artırdığına işaret ederek, Hong Kong'daki protestoculara hitaben, "ABD, sizin yanınızda, sizden ilham alıyor. Sizi şiddet içermeyen protesto yolunda kalmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇİN'E ‘UYGUR’ ELEŞTİRİSİ

Çin yönetiminin milyonlarca Müslüman'ı da hapishanelerde tuttuğunu belirten Pence, Çin'in Sincar Uygur Özerk Bölgesi'ndeki eylemlerini de eleştirdi.

Pence, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve spor giyim markası Nike'ı da Çin'e karşı tutumları konusunda eleştirerek, "NBA, Çin Komünist Partisi ve ifade özgürlüğünün susturulmasının yanında yer alarak, otoriter Çin rejiminin yüzde yüz iştiraki gibi hareket ediyor" ifadesini kullandı.

Nike hakkında ise Pence, "Nike kendisini sözde sosyal adalet şampiyonu gibi öne çıkarıyor ama söz konusu Hong Kong olunca, sosyal vicdanını kapının dışında bırakmayı tercih ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-ÇİN GERGİNLİĞİ NBA'YE SIÇRADI

Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey'in, Hong Kong'daki gösterilere destek veren "Özgürlük için mücadele, Hong Kong'a destek" ifadesinin yer aldığı Twitter paylaşımı, Çin'de tepkilere neden olmuştu.

Çin Basketbol Ligi, Houston Rockets ile ilişkilerini askıya almış, bazı televizyon kanalları Houston Rockets'ın maçlarını yayımlamayacağını duyurmuş, bazı şirketler de sponsorluklarını geri çekmişti.

Tepkiler üzerine Morey, söz konusu paylaşımını silmiş, NBA yönetimi de bu paylaşım nedeniyle üzüntü duyulduğunu ifade eden açıklama yapmıştı.

Çin, Nike'ın Hong Kong'daki protestoları destekleyen Japon bir ortağıyla yaptığı spor ayakkabıların satışını da askıya almıştı. Nike bunun üzerine, Hong Kong'daki protestolar konusunda sessizliğe gömülmüştü.

ÇİN: ABD’NİN SORUMLU OLMAYAN GÖRÜŞLERİ İFADE ETMEKTEN VAZGEÇMELİ

Dışişleri bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, Pence'e yanıt verdi.

Pence'i 'kibir ve ikiyüzlülük' suçlayan sözcü, ABD'nin 'sorumlu olmayan görüşleri ifade etmekten vaz geçmesi' gerektiğini söyledi.