ABD'de bir avcı, avladığını zannettiği geyik tarafından öldürüldü: Vücuduna delici tekmeler yedi

ABD'nin Arkansas eyaletindeki Yellville bölgesinde geyik avına çıkan 66 yaşındaki avcı, öldürdüğünü zannettiği geyik tarafından öldürüldü.

İsminin Thomas Alexander olduğu öğrenilen adam, ağızdan dolmalı silahıyla vurduğu geyiği kontrol etmeye gittiğinde yaralı geyiğin saldırısına uğradı.

Alexander'ın vücudunda 'delici tekme izleri' bulunduğu tespit edildi.

Arkansas avcılık komisyonu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Bu komisyon için 20 yıldır çalışıyorum, ve bu olay meydana gelen en ilginç şeylerden biriydi" ifadelerini kullandı.

Sözcü Keith Stephens, yerel KY3 televizyonuna yaptığı açıklamada ayrıca "Orada o şekilde ne kadar kaldığını bilmiyorum, ancak geyiği vurduktan sonra ölüp ölmediğini kontrol etmek için gitmiş, ve aniden ölmediğini görmüş" dedi.