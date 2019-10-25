ABD Dışişleri yetkilisi: Washington, S-400'leri geri göndermesi için Türkiye'ye baskı yapmayı sürdürüyor

Reuters'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir üst düzey yetkili, önceki gün Türkiye'ye tüm unsurlarıyla birlikte sevkiyatı tamamlandığı açıklanan S-400 sistemleri konusunda Ankara'ya yapılan baskının devam ettiğini söyledi.

Yetkili, Ankara'yla görüşen Washington yönetiminin sistemin geri gönderilmesi ya da devreye alınmaması konusunda baskı yaptığını vurguladı.

Bu konunun Ankara ile Washington arasındaki sorunların çözülmesi için yapılan daha geniş kapsamlı görüşmelerin bir parçası olduğunu söyleyen yetkili, "S-400 alımı nedeniyle ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) uyarınca yaptırım uygulanması riski de bu diyalog kapsamında yer alıyor" dedi.

Çarşamba günü bir açıklama yapan Rus askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Rusya’nın Türkiye’ye S-400 hava savunma sisteminin füzeler de dahil olmak üzere tüm unsurlarının sevkiyatını yaptığını ifade etmişti.