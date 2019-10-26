Reuters: ABD, S-400 için Türkiye'ye baskı yapmaya devam ediyor

Reuters'a göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Washinton Yönetimi'nin S-400'leri geri göndermesi ya da sistemi işler hale getirmemesi için Türkiye'ye baskı yaptığını söyledi.

Gizlilik kaydıyla konuşan üst düzey ABD'li yetkili, "Türkleri S-400'lerden caydırmak için hâlâ çalışma yapılıyor: İster kapatsın, ister geri göndersin, ister imha etsin" ifadelerini kullandı.

Reuters’ın aktardığı habere göre söz konusu yetkili, bunun halen devam eden bir mesele olduğunu belirterek, "Orta yolu bulma, yeniden ele alma ve uzlaşıya ilişkin konuşuyoruz. Bu henüz masa dışına atılmış değil" dedi.

Dışişleri yetkilisi, S-400 meselesinin Türkiye’nin Suriye’nin YPG unsurlarına karşı gerçekleştirdiği harekâtı da kapsayan daha geniş bir müzakerenin parçası olduğunu ifade etti.

Amerikalı yetkili, "Başkan'ın (Donald Trump) da söylediği gibi, siz ateşi kesin, biz de yaptırımları keselim. Ancak henüz tehlike geçmiş değil" şeklinde konuştu.

'Herkes Erdoğan değil'

Bakanlık yetkilisi, "Türkiye ile henüz çözülememiş diğer konuların hepsinin üzerinde çalışıyoruz. CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımları riski de Türklerle yaşadığımız bir dizi sorunun parçası" derken, ABD üretimi Patriot füze sistemlerinin hâlâ Türk hükümetine verilebileceğini belirtti.

'Eskiden olduğundan daha zor'

Türk hükümetinde herkesin Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi düşünmediğini savunan yetkili, "Bundan aylar ya da yıllar evvel, 'Kendimizi Rus nüfuzu tehlikesi altına atmamayı yeğleriz, kendimizi NATO ortaklarımızdan izole etme tehlikesi altına atmamayı yeğleriz, kendimizi Washington’dan izole etme tehlikesi altına atmamayı yeğleriz' diyen Türkler vardı" ifadelerini kullandı.

Söz konusu yetkili, Türkiye’nin S-400'leri hiç satın almamış olmasının ideal seçenek olduğu aktararak, "Bu çizgi aşıldığına göre, artık mesele bunun nasıl soyutlanacağı, ayrı tutulacağı ya da etkisiz hale getirileceği. Ancak bu eskiden olduğundan daha zor" dedi.

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemine ait parçalar temmuz ayında Ankara'ya sevk edilmeye başlamıştı.