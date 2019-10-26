Eski ABD Savunma Bakanı: Trump'ın Rusya politikası 90'lı yıllarda seks yapmak gibi

Bu yılın başında ABD Savunma Bakanlığı görevinden istifa eden Mattis'in eski konuşma yazarı Guy Snodgrass, 'Safları Bozmamak: Bakan Mattis ile Trump'ın Pentagonu'nun içinde' ( Holding the Line: Inside Trump's Pentagon with Secretary Mattis ) isimli bir kitap kaleme aldı. Kitapta, Mattis'in Trump'ın politikalarıyla ilgili söylemlerine yer verildi.

Bahsi geçen kitaba erken erişen Daily Beast, Snodgrass'in Mattis'in Trump'ın Rusya politikasıyla ilgili yaptığı yorumları aktaran bölümüne internet sitesinde yer verdi. Kitaba göre Mattis, "Trump'ın Rusya politikası 1990'larda seks gibi. Tamamıyla anlık tatmine odaklı" dedi.

Trump'ın Washington'da bir askeri geçiş töreni düzenlemek istemesine Mattis'in verdiği tepkiyi de aktaran Snodgrass, eski Savunma Bakanı'nın, "Sovyetler Birliği gibi otoriter güç gösterilerini andıracak bir şey istemediğini" ve "Bunu yapacağımıza asit yutmayı tercih ederim" dediğini aktardı.