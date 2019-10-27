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    Sylvia Plath

    Google'dan Sylvia Plath için Doodle

    © Fotoğraf : Indiana University
    ABD
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    ABD'li kadın yazar ve şair Sylvia Plath, Google'ın günün anlam ve önemine göre kimi zaman ünlü isimleri ya da ünlü olayları gündeme taşıdığı Doodle uygulamasıyla Google ana sayfasında yer aldı.

    Popüler arama motoru Google, 27 Ekim Pazar günü, 87. doğum günü sebebiyle ABD'li yazar Sylvia Plath'i Doodle yaptı. 

    Sylvia Plath
    © Fotoğraf : Indiana University
    Sylvia Plath’in iki yeni şiiri ortaya çıktı: Daktiloya çekilmiş sözcükler sarmalı
    Google'ın önemli günlerde, tatillerde, bazı önemli şahsiyetlerin hayatını hatırlatmak amacıyla belirli günlerde arama motorunun üzerine koyduğu resim ve benzeri şeyleri yaptığı çalışmaya Doodle deniyor.

    Sylvia Plath da bugün Google tarafından Doodle olarak seçildi.

    Bunun üzerine vatandaşlar da ünlü şair ve yazarın hayatını ve eserlerini araştırmaya başladı. 

    SYLVIA PLATH KİMDİR?

    Sylvia Plath, 27 Ekim 1932'de ABD, Massachusetts, Boston'da Alman bir baba ve Amerikalı bir anneden dünyaya geldi. Babası Otto Emile Plath, Almanya'dan Boston Üniversitesi'ne gelmiş bir Alman zooloji profesörüydü. Sylvia henüz 8 yaşındayken babası Otto rahatsızlanarak öldü. Hayatı boyunca ileri derecede manik-depresif bozuklukla yaşamak zorunda olan Sylvia için bu olay bir dönüm noktası oldu. İlk şiiri 1940 yılında, 8 yaşındayken yayımlandı.
    Plath, kazandığı Fulbright bursuyla Cambridge Üniversitesi'ne gitti. Şiirleri öğrenci gazetesi olan Varsity'de yayınlanıyordu. Okulda eğitimine devam ederken geçirdiği ağır depresyon neticesinde intihara teşebbüs etti.

    Google
    © Fotoğraf : Pixabay
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    Okulda daha sonra 1956 yılında eşi olacak olan İngiliz şair Ted Hughes ile tanıştı. Evlendikten sonra eşi ile birlikte Boston'da yaşamaya başladı. Sylvia hamile kaldıktan kısa bir süre sonra eşi ile Londra'ya yerleşti. Nicholas Hughes (d.1962) adında oğlu ve Frieda (d.1959) adında kızı oldu. Oğlu Nicholas Hughes de 2009 yılında intihar etti. Plath ve Hughes, Londra'da kısa süre yaşadıktan sonra North Tawton'a yerleştiler. 1962 yılında ilk çocuklarının doğumundan kısa bir süre sonra çiftin arası ihanet yüzünden açıldı. Çiftin sorunları bu dönemde başladı ve ikinci çocukları Nicholas Hughes'un doğumundan kısa süre sonra Sylvia Plath Londra'ya geri dönerek boşanma işlemlerini başlattı. eylül 1962 ayında boşandı.

    1963 yılında "Victoria Lucas" takma adıyla tek romanı olan "Sırça Fanus"u (The Bell Jar) yayımladı. Roman ancak ölümünden sonra gerçek adıyla yayımlandı. Üniversitede yaşadığı bunalımlı günlerini yarı otobiyografik bir dille anlattığı romanında hayatındaki kişileri ve olayları detaylı olarak anlattı. Plath'ın annesi kitabın Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanması için girişimde bulunsa da başarılı olamadı.

    Google
    © REUTERS / Dado Ruvic
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    1962 - 1963 kışı Plath için çok zor geçti. Yaşadıkları ve depresif kişiliği yüzünden girdiği depresyon sonucunda 11 Şubat 1963'te, ikinci kattaki odalarında uyumakta olan çocuklarının yanına süt ve kurabiye bıraktıktan sonra, odalarının kapısını da içeri gaz girmeyeceğinden emin olmak üzere bantlayarak kapattı ve kafasını fırının içine sokarak intihar etti. Plath intihar ettiğinde 30 yaşındaydı. İntiharı yüzünden eşi Ted Hughes eleştirilere maruz kaldı. Bundan 6 yıl sonra Ted Hughes, metresinin Plath'la aynı şekilde intihar etmesiyle sarsıldı. Assia Wevill ve Ted Hughes'un 4 yaşındaki kızı Shura da olayda yaşamını yitirmişti. Hughes yıllarca bu konuda konuşmadı. Ted Hughes, 1998 yılında yayınladığı 88 şiirden oluşan "Doğumgünü Mektupları" kitabı ile Slyva Plath ile olan ilişkisini ilk defa şiirine yansıtmış oldu.

    11 yaşından beri günlük tutan Slyvia, ölümüne dek bu alışkanlığını sürdürdü. 1980 yılında "Sylvia Plath'in Günceleri" (The Journals of Sylvia Plath) adıyla yayımlandı.

    2003 yılında başrollerinde Gwyneth Paltrow ve Daniel Craig'in oynadığı hayatının anlatıldığı "Slyvia" adlı film yapıldı.

    Sylvia Plath Eserleri :

    Şiir:

    The Colossus (1960)
    Ariel (1965)
    Crossing the Water (1971)
    Winter Trees (1972)
    The Collected Poems (1981)

    Düz yazı: 

    The Bell Jar (1963)

    Letters Home (1975)
    Johnny Panic and the Bible of Dreams (1977)
    The Journals of Sylvia Plath (1982)
    The Magic Mirror (1989)
    The Unabridged Journals of Sylvia Plath

    Çocuk kitapları :

    The Red Book (1976)
    The It-Doesn't-Matter-Suit (1996)
    Collected Children's Stories (İngiltere, 2001)
    Mrs. Cherry's Kitchen (2001)

    Türkçe'ye Çevrilen Eserleri:

    Ariel
    Johnny Panik ve Rüyaların Kutsal Kitabı
    Sırça Fanus
    Üç Kadın
    Sylvia Plath'in Günceleri

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    Etiketler:
    Sylvia Plath, Doodle, Google, ABD
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