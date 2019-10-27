Popüler arama motoru Google, 27 Ekim Pazar günü, 87. doğum günü sebebiyle ABD'li yazar Sylvia Plath'i Doodle yaptı.
Sylvia Plath da bugün Google tarafından Doodle olarak seçildi.
Bunun üzerine vatandaşlar da ünlü şair ve yazarın hayatını ve eserlerini araştırmaya başladı.
Google'dan Sylvia Plath için Doodle https://t.co/N3SBVl13ex pic.twitter.com/sRHUVcPwym— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 26, 2019
SYLVIA PLATH KİMDİR?
Sylvia Plath, 27 Ekim 1932'de ABD, Massachusetts, Boston'da Alman bir baba ve Amerikalı bir anneden dünyaya geldi. Babası Otto Emile Plath, Almanya'dan Boston Üniversitesi'ne gelmiş bir Alman zooloji profesörüydü. Sylvia henüz 8 yaşındayken babası Otto rahatsızlanarak öldü. Hayatı boyunca ileri derecede manik-depresif bozuklukla yaşamak zorunda olan Sylvia için bu olay bir dönüm noktası oldu. İlk şiiri 1940 yılında, 8 yaşındayken yayımlandı.
Plath, kazandığı Fulbright bursuyla Cambridge Üniversitesi'ne gitti. Şiirleri öğrenci gazetesi olan Varsity'de yayınlanıyordu. Okulda eğitimine devam ederken geçirdiği ağır depresyon neticesinde intihara teşebbüs etti.
1963 yılında "Victoria Lucas" takma adıyla tek romanı olan "Sırça Fanus"u (The Bell Jar) yayımladı. Roman ancak ölümünden sonra gerçek adıyla yayımlandı. Üniversitede yaşadığı bunalımlı günlerini yarı otobiyografik bir dille anlattığı romanında hayatındaki kişileri ve olayları detaylı olarak anlattı. Plath'ın annesi kitabın Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanması için girişimde bulunsa da başarılı olamadı.
11 yaşından beri günlük tutan Slyvia, ölümüne dek bu alışkanlığını sürdürdü. 1980 yılında "Sylvia Plath'in Günceleri" (The Journals of Sylvia Plath) adıyla yayımlandı.
2003 yılında başrollerinde Gwyneth Paltrow ve Daniel Craig'in oynadığı hayatının anlatıldığı "Slyvia" adlı film yapıldı.
Sylvia Plath Eserleri :
Şiir:
The Colossus (1960)
Ariel (1965)
Crossing the Water (1971)
Winter Trees (1972)
The Collected Poems (1981)
Düz yazı:
The Bell Jar (1963)
Letters Home (1975)
Johnny Panic and the Bible of Dreams (1977)
The Journals of Sylvia Plath (1982)
The Magic Mirror (1989)
The Unabridged Journals of Sylvia Plath
Çocuk kitapları :
The Red Book (1976)
The It-Doesn't-Matter-Suit (1996)
Collected Children's Stories (İngiltere, 2001)
Mrs. Cherry's Kitchen (2001)
Türkçe'ye Çevrilen Eserleri:
Ariel
Johnny Panik ve Rüyaların Kutsal Kitabı
Sırça Fanus
Üç Kadın
Sylvia Plath'in Günceleri
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