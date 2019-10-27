Beyaz Saray'ın önemli bir açıklama yapacağını duyurduğu Trump: Çok büyük bir şey oldu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'önemli bir açıklama yapacağını' duyurdu. Trump ise, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Çok büyük bir şey oldu" dedi. İddialara göre, Trump'ın IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurması bekleniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın TSİ 16:00'da 'önemli bir açıklama' yapacağı belirtildi.

Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok büyük bir şey oldu" derken, bahsettiği konunun içeriğine dair bir bilgi vermedi.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

'Bağdadi İdlib'de öldürüldü' iddiası​

Öte yandan, Newsweek'in haberine göre, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ABD Özel Kuvvetleri'nce düzenlenen bir baskında öldürüldüğü iddia edildi.

Öte yandan Newsweek dergisi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen hafta IŞİD lideri Ebubekir IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin hedef alınacağı çok gizli bir operasyona izin verdiğini ve bu operasyonun gerçekleştirildiğini iddia etti.

Trump'ın onayladığı ifade edilen söz konusu baskının Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Üst düzey bir Pentagon yetkilisine ve bir ABD Ordusu yetkilisine dayandırılan haberde, 'çok gizli' operasyonda öldürülen kişinin Bağdadi olduğuna dair Pentagon'un 'yüksek inanca' sahip olduğu ancak detaylı doğrulama için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.