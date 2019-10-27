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17:27 27 Ekim 2019
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    Trump: IŞİD lideri Bağdadi öldürüldü

    © REUTERS / Joshua Roberts
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD Lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Trump, "Bağdadi vahşi bir şiddet yanlısıydı ve vahşet içinde hayatını kaybetti. Bir köpek ve bir korkak gibi öldü" dedi. ABD Başkanı operasyon için Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak'a da teşekkür etti.

    Beyaz Saray'dan çıkarken ayaküstü gazetecilerle konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Dünyanın herhangi bir yerindeki en az ırkçı kişi benim dedi. 
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    Trump, 'Çok büyük bir şey oldu' dedi: IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia ediliyor
    Washington'da beklenen açıklamayı yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Terör örgütü IŞİD Lideri Ebubekir el Bağdadi öldürüldü. Bağdadi çıkışı olmayan bir tünele girdi ve ağlayarak öldü. Bağdadi vahşi bir şiddet yanlısıydı ve vahşet içinde hayatını kaybetti. Bir ürkek olarak, kaçarak hayatını kaybetti" dedi.

    "Bağdadi en önemli ulusal güvenlik önceliğimizdi" diyen Trump, "IŞİD''in lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. İntihar yeleğini patlatarak kendisini ve üç çocuğunu öldürdü" diye konuştu.

    Operasyonun iki hafta önce başladığını belirten Trump, "Onu belli bir yerde bulacağımızın farkındaydık. Çok iyi insanlarla birlikte çalıştık. Oldukça zeki insanlardı. Çok hızlı bir şekilde yer değiştiriyor ve elinde çok yüksek miktarda nakit var. Ona göre plan yapmanız gerekiyor. En sonunda teyit aldık ve oraya da giriş yaptığımızda çok fazla saldırıyla karşılaştılar. Önümüzdeki 24 saat içinde kaç kişi olduklarını da açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

    Trump, ABD askerlerinde bir kayıp yaşanmadığını, kimsenin yaralanmadığını sadece tünele giren bir köpeklerinin yaralandığını söyledi.

    'Rusya, Türkiye, Suriye, Irak ve Suriyeli Kürtlere teşekkür ediyorum'

    IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'ye ait olduğu söylenen yeni görüntüler ortaya çıktı
    IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi
    ABD olarak halifeliği yok ettiklerini söyleyen Trump operasyon için Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak'a teşekkür etti.

    Trump, "Tüm bunlar diğer ulusların da yardımıyla gerçekleşti. Türkiye'ye, Rusya'ya, Suriye'ye, Irak'a ve Suriyeli Kürtlere teşekkür etmek istiyorum. Bu çok tehlikeli bir operasyondu" dedi. 

    Trump, ABD'nin operasyon için bölgeye gireceğinin Türkiye tarafından bilindiğini de aktardı. Türkiye oraya gireceğimizi biliyordu, zorluk çıkarmadı, harikalardı" ifadelerini kullandı.

    Ruslara 'mutlu olacaksınız' dedik

    Rusya'ya da bilgi verdiklerini belirten Donald Trump, "Ruslar neden geldiğimizi bilmiyorlardı, onlara 'mutlu olacaksınız' dedik. Onlar da 'bize söylediğiniz için çok teşekkür ederiz' dediler. Onların kontrolünde olan bölgeden geçeceğimizi biliyorlardı. Ancak neden girdiğimizi bilmiyorlardı" dedi.

    © Sputnik / Алексей Филиппов
    Rusya: ABD’nin Suriye’deki varlığının amaçlarını anlamıyoruz
    Trump, Suriye'deki tarafların haberdar edildiğini ancak Washington'dakilere özellikle 'sızıntı yaşanmaması' için bilgi verilmemesi uyarısında bulunduğunu vurguladı.

    'Film izlemek gibiydi'

    ABD Başkanı, "Washington tam bir sızıntı makinası. Gizli tutuldu, hiçbir sızıntı olmadı. Sadece bunu bilen birkaç kişi vardı. Çok az kişinin haberi vardı operasyondan" dedi.

    Operasyonu film gibi izlediğini aktaran Donald Trump, şöyle devam etti; "Saat 5'te toplanmıştık ve tüm gün temas halindeydik. Güvenli telefon hatlarıyla konuşuyorduk. Saldırı da bundan kısa süre sonra başladı. Bir bölgede çok fazla Rus varlığı var, başka bölgede Türk varlığı, başka bölgede Suriye varlığı. Çok alçaktan uçuyorsunuz. Helikopter görmeyi sevmeyen insanlar olabilir. (...) (Bağdadi'nin) DNA'sı da laboratuvarda incelendi. Vücuduna erişmek için de çok fazla yıkıntıyı ortadan kaldırmak gerekiyordu. Ona ait parçalar bulmak çok zordu. İntihar yeleği de patladığı için zordu."

    ​'Suriye'deki geri çekilme bu operasyonla alakalı değildi'

    Açıklamasının ardından soru da kabul eden Trump, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesinin bu operasyonla ilgisi olmadığını belirtti.

    © AP Photo / Maya Alleruzzo
    'ABD, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına almak için 30 Abrams tankı ve asker gönderecek'
    ABD Başkanı, "Suriye'den çekilmemizin bunda hiçbir alakası yoktu. Biz terör liderlerinin her zaman peşindeyiz. Ben burada 2 bin, 3 bin asker bırakmak istemiyorum. Ama petrolü güven altında tutmak istiyorum. IŞİD'in petrole ulaşmasını istemiyorum. Askerlerimizi petrolü sağlama almak için bulunduracağız. Dünyanın o bölgesinde güçlü bir havalimanımız var. Ortadoğu'da 8 trilyon dolar harcadık" ifadelerini kullandı.

    Trump ayrıca "Avrupa ülkeleri büyük bir hayal kırıklığı olduğu bizim için. İnsanlarınızı alın dedik ama almadılar. Onlar (teröristler) yürüyerek Avrupa gidebilirler ama yürüyerek bize gelemezler çünkü aramızda çok fazla su var. ABD'ye giremezler" dedi.

    Güvenli bölge açıklaması

    Avrupa Parlamentosu
    © REUTERS / Vincent Kessler
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    Donald Trump, güvenli bölgeye dair sorulara da yanıt verdi.

    Trump, "Türkiye güvenli bölge oluşturmaya çalışıyor ama burası çok da güvenli bir bölge değil. Biz orada olmak istemiyoruz. Anlamsız bir şeyle mücadele etmek istemiyoruz. Rusya orada, Türkiye orada; İran, Irak, herkes orada. Hepsi IŞİD'den nefret ediyor. Onların bir şey yapması gerekiyor" diye konuştu.

    'Çok büyük bir şey oldu' diye duyurmuştu

    Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley, ABD Başkanı Donald Trump'ın TSİ 16:00'da 'önemli bir açıklama' yapacağını açıklamıştı. Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok büyük bir şey oldu" derken, bahsettiği konunun içeriğine dair bir bilgi vermemişti.

    Ancak Newsweek dergisi Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ABD Özel Kuvvetleri'nce düzenlenen bir baskında öldürüldüğü iddia etmişti.

    Etiketler:
    Operasyon, Rusya, Irak, Türkiye, Suriye, IŞİD, Ebubekir el Bağdadi, Donald Trump, ABD
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