Pompeo: ABD, kötüleri adalete teslim etme arayışına son vermeyecek

Twitter hesabından bir açıklama yapan Mike Pompeo, Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesini memnuniyetle karşıladı ve ABD'nin sözünü 'adalet arayışına devam edeceğini' söyledi.

Pompeo, "Başkan Donald Trump ve ABD, kötüleri adalete teslim etme arayışına ve Amerika'yı güvenli tutmak için elinden geleni yapmak için verdiğimiz sözü tutmaya son vermeyecek. Ebubekir el Bağdadi'nin ölümü, artık iğrenç vahşetini sürdüremeyeceğini ya da IŞİD'in alçak nefret ideolojisini yayamayacağını garanti ediyor" ifadelerini kullandı.

President @realDonaldTrump and the United States will not stop in the pursuit of bringing evil to justice and delivering on our promise to do everything in our power to keep America safe. https://t.co/3gcOykMNgQ — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 27, 2019

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