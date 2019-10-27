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    FILE PHOTO: The logo of TikTok application is seen on a mobile phone screen in this picture illustration taken February 21, 2019. Picture taken February 21, 2019. REUTERS/Danish Siddiqui/Illustration/File Photo

    ABD, TikTok'u 'ulusal güvenlik tehdidi' ilan etti

    © REUTERS / Danish Siddiqui
    ABD
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    ABD Kongresi üyeleri, en hızlı büyüyen sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'un ABD için bir ulusal güvenlik tehdidi olduğunu söyleyerek, uygulamanın Çin hükümeti ile bağlantılarının araştırılması gerektiğini belirtti.

    ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeleri, video paylaşım platformu olan TikTok’un, istihbarat birimleri tarafından incelemeye alınmasının gerekli olduğunu belitti. Kurul, bu tür uygulamalar kullanılarak Çin'in ABD vatandaşlarını takibe alıp alamayacağının araştırılmasını istiyor.

    Pekin merkezli bir uygulama olan TikTok'tan yapılan açıklamalara göre platformda siyasi içerikli reklamlara izin verilmiyor. 2019'un ikinci çeyreğinde 177 milyon kişi tarafından indirilen uygulamanın büyüme hızı, bir önceki yıla göre yüzde 4 gerilemiş bulunuyor. Buna rağmen TikTok, dünyanın en çok indirilen uygulamaları sıralamasında Facebook'tan hemen sonra geliyor.

    Sosyal medya araştırma şirketi olan Sensor Tower'ın verilerine göre TikTok'un ABD'de 100 milyon kullanıcısı bulunuyor. Bytedance, sadece Apple Store üzerinden 40 milyon dolar gelir elde etmişti. Çin'de kullanılamayan uygulama için Bytedance, Douyin adında alternatif bir uygulama oluşturdu.

    Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton ve Demokrat Senatör Chuck Schumer, ABD vatandaşlarını etki altına almak isteyen ülkelerin bu tür uygulamalar yoluyla kullanıcılara ulaşabileceklerini, 'yalan haberler ve propagandalarla insanların fikirlerini değiştirebileceklerini' düşünüyor.

    ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Direktörvekili Joseph McGuire'a, ABD'li Senatörler tarafından bir mektup yazıldı. Mektupta ABD'li Senatörler "TikTok'u geliştiren firmanın merkezi Çin'de olduğu için, Çin Komünist Partisi'nin istihbarat alma girişimlerini desteklemeye zorlanabilir. Çin'deki firmaların bu tür talepleri geri çevirme şansı bulunmuyor. Bu durum ABD için bir ulusal güvenlik tehdididir" dedi.

    Bunun üzerine TikTok bir açıklama yaptı. Açıklamada ise ABD'deki kullanıcıların tüm kişisel verilerinin ABD merkezli sunucularda saklandığı ve Singapur merkezli sunucularda yedeklendiği bildirildi.

    Etiketler:
    ulusal güvenlik, Çin, TikTok, ABD
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