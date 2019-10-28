NYT: Bağdadi Trump sayesinde değil, Trump'a rağmen öldürüldü

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesini yorumlayan New York Times, ABD'li istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde Bağdadi operasyonunun Trump'ın Suriye'den çıkma açıklaması nedeniyle erkene çekildiğini ve IŞİD liderinin 'Trump sayesinde değil, Trump'a rağmen öldürüldüğü' ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıklaması ABD basında geniş yer buluyor. New York Times gazetesinin ABD istihbarat birimlerinden yetkililerle konuşarak hazırladığı haberde operasyonun öncesinde yaşananlar aktarıldı.

Haberde, "Terörle mücadele yetkilileri Başkan Trump'ın Suriye'den çekilme planını açıklarken, CIA ve özel harekât birliklerinin dünyanın en çok aranan teröristi Bağdadi'nin yerini tespit etmiş olduğunu ve operasyon hazırlığı içerisinde bulunduklarını bildiğini aktarıyor" denildi.

Bağdadi'nin yakalanmasının Trump tarafından da öncelik olarak belirlendiği belirtilen haberde şu ifadelere yer verildi:

"ABD istihbarat yetkilileri aylarca Trump'ı Bağdadi konusunda bilgilendirdi. Bağdadi'nin yakalanması Trump tarafından da bölgedeki en önemli öncelik olarak belirlenmişti.

Ancak Trump'ın üç hafta önce ani bir şekilde ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklaması, titizlikle hazırlanmış olan planları sekteye uğrattı. Yetkililere göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon bölgedeki casus, keşif uçuşu ve askeri varlık ağı çözülmeden önce harekete geçerek hazırlıkları hızlandırdı ve riskli bir gece baskını düzenlendi.

Aynı yetkililer Bağdadi'nin Trump sayesinde değil, Trump'a rağmen öldürüldüğünü aktardı."