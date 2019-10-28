ABD'de beyzbol maçı izlemek için stadyuma gelen ABD Başkanı Donald Trump, taraftarın yuhalamasıyla karşılaştı. Çok sayıda kişinin Trump için 'Onu tutuklayın' diye slogan attığı görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ölümüyle sonuçlanan operasyonu ilan ettikten sonra gittiği beyzbol maçında protestoyla karşılaştı.

Nationals ile Astros takımları arasında gerçekleşen karşılaşmayı izlemek üzere stadyuma giden Trump, taraftarı selamladığı görüntüsü dev ekrana yansıtıldığı anda çok sayıda kişi tarafından yuhalandı.

Dev ekranda Trump ile eşi Melania'yı gören taraftarların ayrıca, "Onu tutuklayın" diye slogan attıkları görüldü.

Beyzbol maçına giden Trump'a kitlesel protesto: 'Onu tutuklayın' diye slogan atıldı https://t.co/rkAWkYcX1w pic.twitter.com/J1rZhdBm9L — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 28, 2019

​Trump ile eşinin yanında aynı zamanda Cumhuriyetçi siyasetçiler Lindsey Graham, Steve Scalise, Mark Meadows, Liz Cheney ve Matt Gaetz de maçı izleyen isimler arasındaydı.

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The Nationals Park crowd loudly booed President Trump after he was introduced. An inning later, some fans chanted, “Lock him up! Lock him up!”



Game 5 of the World Series is the first MLB game that Trump has attended as president. pic.twitter.com/EqirCKAq0z — Don Van Natta Jr. (@DVNJr) October 28, 2019

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