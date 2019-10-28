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14:29 28 Ekim 2019
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    ABD'de çıplak halde esrar içme ve kadın çalışanıyla ilişki fotoğrafları basına sızdırılan kadın vekil, istifa etti

    © AP Photo / J. Scott Applewhite
    ABD
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    Demokrat Parti'nin yükselen yıldızlarından sayılan 32 yaşındaki kadın vekil Katie Hill, olaylı boşanma sürecinde eski eşi tarafından basına sızdırıldığı sanılan tartışmalı fotoğraflar ve ilişki iddiaları sonrası Kongre üyeliğini bıraktı.

    © AP Photo / J. Scott Applewhite
    ABD'de Demokrat Kongre üyesinin Nazi dövmesi tartışma yarattı
    ABD'de bir kadın yardımcısıyla öpüşürken, bong içerken, bikini bölgesinde Nazi dövmesi gözüken fotoğrafları basına sızdırılan Demokrat Parti vekili Katie Hill, kampanyasının kadın çalışanıyla 'uygunsuz cinsel ilişkiye' girdiği için özür dilemesi sonrası Temsilciler Meclisi üyeliğini bırakacağını açıkladı.

    Çıplak halde koltuğa oturmuşken bir kadın çalışanının saçlarını tararken fotoğrafı da sızan Katie Hill, hem seçim kampanyası sürecinde hem de seçildiği görevde çalışanlarıyla cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyordu.

    Demokrat Parti'nin yükselen yıldızlarından sayılan 32 yaşındaki Hill, 1 Kasım'da istifa edeceğini duyurduğu açıklamasında, meclisten 'kalbi kırık' şekilde ayrıldığını dile getirdi. 

    'Ülkemiz için en iyisi' 

    Kadın vekil, "Bu, hayatta yapmak zorunda kaldığım en zor şey, ama seçmenlerim, toplumum ve ülkemiz için en iyisinin bu olduğuna inanıyorum" dedi. 

    Temsilciler Meclisi Etik Komisyonu'nun hakkında soruşturma açtığı Demokrat Parti'nin Kaliforniya eyaleti vekili, Politico haber sitesine yaptığı açıklamada, bir erkek çalışanıyla uygunsuz cinsel ilişkiye girdiği iddialarını yalanlarken, seçmenlerine hitaben kaleme aldığı mektupta, 2018'de seçim kampanyasının bir kadın çalışanıyla uygunsuz ilişkiye girdiğini kabul edip özür diledi.  

    'Evliliğimin çalkantılı son dönemde'

    Kadın vekil, bunu kendisine kötü muamele ettiği için boşandığı eski kocasıyla evliliğinin çalkantılı son dönemine denk geldiği izahatını getirdi. 

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    Ancak Hill'in marihuananın henüz yasallaşmadığı 2017'de çıplak halde marihuana içerken fotoğraflarını yayımlayan The Daily Mail, Hill ile eski kocası Kenny Heslep'ın sözkonusu çalışan Morgan Desjardins ile üçlü ilişki içinde olduğunu iddia etti. Mail'e rızası olmadan fotoğraflarını yayımladığı için dava açacağını söyleyen Hill, perşembe günü Desjardins ile ilişkisini kabul edip özel hayatına saygı gösterilmesini talep etti:

    'Özel hayata saygı'

    "Altınızda çalışan biriyle rızayla da olsa ilişkiye girmenin uygunsuz olduğunu biliyorum, buna rağmen muhakememi çiğneyip gerçekleşmesine izin verdim, bunun için özür dilerim. Onun için en iyisini diliyorum ve herkese bu zor zamanda onun özel hayatına saygı göstermesini umuyorum."

    Hill, hukuk müdürü Graham Kelly ile 'uygunsuz' ilişki iddialarını ise kesin dille reddederken bunu eski kocasının kendisini karalama kampanyasına bağladı. 

    Etiketler:
    cinsel ilişki, uygunsuz, Katie Hill, marihuana, çıplak, ABD Demokrat Parti, Temsilciler Meclisi, ABD Kongresi, ABD
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