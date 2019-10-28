ABD'nin insansız uzay uçağı 780 günlük yörünge seferini tamamladı

ABD’nin gizli araştırmalar yapmak için kullanılan insansız uzay uçağı yörüngede 780 gün kalıp askeri deneyler gerçekleştirdikten sonra dün Dünya'ya döndü. Bu, uçağın gerçekleştirdiği en uzun sefer oldu.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait X-37B insansız uzay uçağı, 780 günlük yolculuğunun ardından Kennedy Uzay Merkezi’ne dün iniş yaptı ve böylece bir rekora imza attı. Bu uçuş gizli Yörünge Test Aracı (OTV) programı kapsamında gerçekleştirilen beşinci uçuş olmasının yanı sıra şimdiye kadarki en uzun uçuştu.

ABD Hava Kuvvetleri’nden yetkili Randy Walden, “X-37B şimdiye kadarki en uzun seferini gerçekleştirdi ve tüm görevleri başarıyla tamamladı” ifadelerini kullandı.

Walden’a göre, SpaceX'in ürettiği Falcon 9 roketiyle 7 Eylül 2017'de uzaya fırlatılan X-37B, yolculuğu sırasında araştırma deneyleri yürüttü ve bazı küçük uyduları yörüngeye taşıdı.

ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General David L. Goldfein, uçuşla ilgili “Uzay artık ABD Hava Kuvvetleri için limit olmaktan çıktı” dedi.

X-37B, yörünge arası uçuş gerçekleştirebilen iki operasyonel uzay aracından biri.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından 1999'da tasarlanan uzay uçağı projesi 2004'te Pentagon'a bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı'na (DARPA) devredilmişti.

Uygulama aşaması ABD Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen proje kapsamında ilk uçak Nisan 2010'da uzaya fırlatılmış ve yörüngede 224 gün kalmıştı. Mart 2011'de başlatılan ikinci uçuş 468 gün, Aralık 2012'de başlatılan üçüncü uçuş 674 gün, Mayıs 2015'te başlatılan dördüncü uçuş 718 gün sürmüştü.