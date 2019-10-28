McGurk'ten Bağdadi operasyonu yorumu: Türkiye'nin açıklaması gereken bazı şeyler var

ABD'nin eski IŞİD'e Karşı Savaş Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonla ilgili Washington Post'ta yayımladığı makalede, "Türkiye'nin açıklaması gereken bazı şeyler var" dedi.

Başkan Donald Trump'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna girmesine yeşil ışık yakmak suretiyle ABD askerlerini çekmesine en tepki gösterenlerden olan eski üst düzey diplomat Brett McGurk, "Bağdadi'nin ölümü, Suriye'de Kürtleri terk ederek neyi kaybettiğimizin altını çizdi" başlıklı bir makale yayımladı.

Temmuz 2017'de Suriye'nin İdlib vilayetinden "Türkiye sınırının yanıbaşındaki Kaide barınma alanı" diye söz ederek Ankara'yı suçlamış olan ABD'nin IŞİD'le Mücadele Koalisyonu'ndaki eski Özel Temsilcisi, Washington Post'ta yayımlanan makalesinde Türkiye'ye de değindi.

'Türkiye sınırından birkaç km uzakta'

"Türkiye'nin açıklaması gereken bazı şeyler var. Bağdadi, Suriye'nin doğusunda veya Irak'ın batısındaki geleneksel bölgelerde değil, Suriye'nin kuzeydoğusunda, Türkiye sınırından birkaç kilometre uzakta, Türkiye'nin 2018 başından beri bir düzine askeri gözlem noktasıyla koruduğu İdlib'de bulundu" diyen McGurk, şu iddialarda bulundu:

'ABD Türkiye'ye haber vermedi'

"ABD'nin, sınırın hemen diğer tarafında bulunan NATO müttefiki Türkiye yerine yüzlerce kilometre uzaklıktaki Irak'tan kalkarak böyle bir operasyonu yapması da çok şey anlatıyor. ABD'nin operasyonu Türkiye'ye haber vermediği, yalnızca sınırına yaklaştığında bildirimde bulunduğu söyleniyor. Bu, ABD'nin Rusya ve Suriye gibi devletlere karşı tutumuyla aynı."

Baghdadi’s death underscores what we’ve lost by abandoning Syria’s Kurds, writes @brett_mcgurk https://t.co/mqJKRSKdne — Washington Post Opinions (@PostOpinions) October 27, 2019

'Dünyanın en büyük terörist cenneti'

"İdlib dünyanın en büyük terörist cenneti oldu" saptamasında bulunan McGurk, şu eleştirileri dile getirdi:

'Dünyanın en çok aranan teröristine konukseverlik'

"Suriye'ye gelen yaklaşık 40 bin yabancı savaşçının çoğu Türkiye üzerinden Suriye'nin kuzeydoğusuna geldi. Bölgenin çoğu bugün Kaide'nin Suriye'deki resmi ortakları tarafından kontrol ediliyor ve Türkiye ile sınır ticaretinden, Türkiye destekli muhaliflerle karşılıklı bir fayda ilişkisinden besleniyor. Artık bu bölgenin, dünyanın en çok aranan teröristine, geniş ailesiyle birlikte saklanabileceği kadar konukseverlik gösterdiğini biliyoruz."

ABD'nin Suriye'de istihbarat için Türkiye'ye değil, Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) başvurmak zorunda kaldığını öne süren eski Özel Temsilci, ABD'nin Türkiye'nin desteğiyle IŞİD karşıtı bir güç kurmayı hedeflediğini, ama hem Obama hem de Trump yönetimlerinin Türkiye destekli güçleri radikallerle iç içe görmesi nedeniyle bunun gerçekleşmediğini iddia etti. Bu nedenle 'Türkiye'nin, desteklediği radikal güçlerle DSG'ye saldırmasına izin vermenin' stratejik açıdan geri bir adım olduğunu savundu.

Trump'ın selefi Barack Obama'nın 'adamı' olan ve Suriyeli Kürtlerin yönettiği bölgede 'Heval Brett' olarak anılan McGurk, aralıkta Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den tümüyle çekmeye yönelik ilk kararına tepki olarak istifa etmişti.