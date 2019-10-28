ABD: Suriye’deki petrol sahalarını ele geçirme çabalarına güç kullanarak yanıt verilecek

Esper, bugünkü basın toplantısında, “ABD, Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının kontrolünü sürdürecek. (IŞİD lider Ebubekir) El Bağdadi sağken bu yataklar IŞİD’in finansal kaynağı olarak operasyonlarına destek sağlıyordu” dedi.
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Esper, “ABD ordusu, yatakları tehdit eden tüm güçlere ciddi yanıt verecek” diye ekledi.
Daha önce Suriye devlet televizyonu, bir konvoy ABD askerlerinin Irak’tan Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesine geri döndüğünü bildirmişti.
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