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22:03 28 Ekim 2019
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    ABD: Suriye’deki petrol sahalarını ele geçirme çabalarına güç kullanarak yanıt verilecek

    © AP Photo / Carolyn Kaster
    ABD
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    ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye’deki petrol yataklarını koruyacaklarını ve diğer tarafların bu yatakları ele geçirme çabalarına güç kullanarak yanıt vereceğini belirtti.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
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    Esper, bugünkü basın toplantısında, “ABD, Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının kontrolünü sürdürecek. (IŞİD lider Ebubekir) El Bağdadi sağken bu yataklar IŞİD’in finansal kaynağı olarak operasyonlarına destek sağlıyordu” dedi.

    Esper, “ABD ordusu, yatakları tehdit eden tüm güçlere ciddi yanıt verecek” diye ekledi.

    Daha önce Suriye devlet televizyonu, bir konvoy ABD askerlerinin Irak’tan Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesine geri döndüğünü bildirmişti.

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    Etiketler:
    Ebubekir el Bağdadi, Donald Trump, YPG, ABD'nin Suriye'den çekilmesi, IŞİD, Suriye, Mark Esper, ABD
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