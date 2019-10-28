ABD: Bağdadi’nin cesedinden 'uygun şekilde' kurtulduk

Milley, bugünkü basın brifinginde, “Kalıntıları uygun şekilde yok edildi” dedi.

El Bağdadi’nin yok edilme anının videosu ve fotoğraflarına sahip olduklarını dile getiren Milley, halihazırda “gizliliği kaldırma” sürecinin yürüdüğünü belirterek, “Sizlere bunun bazı video ve fotoğrafları sunulacak” dedi.

Operasyon için diğer ülkelerin askerleriyle koordinasyonun sağlandığını söyleyen Milley, sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD özel hareket gücü, Merkezi Komutanlığın yönetimi altında IŞİD lideri ve kurucusu Ebubekir El Bağdadi’ye yönelik terörle mücadele operasyonu düzenledi. Farklı kurumların istihbarat temsilcileri hedefin yerini Suriye’nin İdlib bölgesinde Türkiye sınırına 4 mil (6.4 km) mesafede tespit etti”.

Operasyon sırasında iki kişinin sağ ele geçirildiğini belirten Milley, “Halihazırda onlar elimizde” diye konuştu.

Ayrıca askerlerin operasyon yerinden bazı malzemeleri çıkarttığını anlatan Milley, “Bazı materyaller alındı. Henüz üzerinde gerekli çalışmalar yapmadan bunun tam olarak ne ve ne kadar olduğu net olarak söylemek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Milley ayrıca Suriye’de El-Tanf bölgesi ile Deyr ez-Zor bölgesindeki Conoco petrol sahalarının kontrolünü ellerinde tutmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.