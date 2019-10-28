Trump, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona katılan köpeğin fotoğrafını paylaştı

Trump, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) güvenlik gerekçesiyle paylaşmayı reddettiği, IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda yer alan ve Bağdadi'yi tünelde takip eden köpeğin fotoğrafını paylaştı.

ABD Başkanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yakalanması ve öldürülmesinde böylesine HARİKA BİR İŞ çıkaran harika köpeğin (ismi açıklanmadı) bir görüntüsünü açıkladık!"

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Trump, "Bağdadi vahşi bir şiddet yanlısıydı ve vahşet içinde hayatını kaybetti. Bir köpek ve bir korkak gibi öldü" diyerek, operasyon için Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak'a da teşekkür etmişti.