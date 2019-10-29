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01:05 29 Ekim 2019
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    Kaliforniya'da orman yangınları nedeniyle 200 bin kişi yerinden oldu

    © AP Photo / Marcio Jose Sanchez
    ABD
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    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen haftadan beri süren orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

    Yetkililer, hafta sonu bölgenin kuzey kısmında başlayan iki büyük yangına pazartesi Los Angeles şehri yakınlarındaki yeni bir orman yangının daha eklendiğini belirtti.

    Los Angeles İtfaiye Teşkilatı'ndan (LAFD) yapılan açıklamada, 'Getty' yangını adı verilen orman yangınının, ünlü starların pahalı evlerinin bulunduğu bölgeyi tehdit etmeye başladığı belirtildi.

    Lebron James
    © REUTERS / Brad Penner
    LeBron James, Kaliforniya'daki yangınlar nedeniyle ailesiyle birlikte evini terk etmek zorunda kaldı
    Aralarında NBA basketbol yıldızı LeBron James'in de bulunduğu binlerce kişinin tahliye edildiği, bölgede yaklaşık 2 bin 600 kişinin elektriksiz kaldığı aktarıldı.

    İtfaiye teşkilatından, yangınların çok hızlı yayıldığı, bölgede yaşayan herkesin alarm halinde bulunması uyarısı yapıldı.

    Kaliforniya'nın kuzeyindeki San Francisco Bay bölgesinde hafta sonundan beri devam eden 'Kincade' yangını nedeniyle bölgeden tahliye edilenlerin yaklaşık 200 bine çıktığı kaydedildi.

    Kızıl Haç, evlerini terk edenlerin sığınacak yer bulmakta zorlandığına işaret ederek, yaklaşık 10 bin kişinin acil sığınmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

    Sonomo Bölgesi'ndeki yangınının 267 kilometrekarelik alanı kapladığı ve şu ana kadar yaklaşık 100 binanın yanmasına neden olduğu belirtildi.

    Yangınlar nedeniyle bölgedeki elektrik kesintilerinden 2 milyondan fazla kişinin etkilendiği, kesintilerin perşembe gününe kadar 32 yerleşim yerini içine alacak şekilde devam edeceği bildirildi.

    Bölgedeki bütün devlet okulları pazartesi gününe kadar kapalı

    Eyalette acil durum ilan eden Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yangınları 'tarihi' olarak niteleyerek, "Elimizdeki bütün imkanları seferber ettik. Bölgede yaşayan halkın, yetkililerin uyarılarını dikkate almaları kritik öneme sahip" diye konuştu.

    Kaliforniya yangını sözcüsü Jonathon Cox, birinin durumu ağır 2 itfaiyecinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını aktardı.

    Sonoma bölgesi Eğitim Bürosu'ndan yapılan açıklamada da bölgedeki bütün devlet okullarının pazartesi gününe kadar kapalı tutulacağı kaydedildi.

    Etiketler:
    Los Angeles, San Fransisco, Orman yangını, Kaliforniya, ABD
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