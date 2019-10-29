15 kurşun yiyen adam tek başına hastaneye geldi

Foxnews’un aktardığına göre, polis çatışma yerinde 23 kovan tespit etti, ama tek bir ceset bulamadı.

Philadelphia Polisi Başmüfettişi Scott Small, adamın “öylesine hastaneye geldiğini” anlattı. Small’un sözlerine göre, yaralının durumu kritik olduğunu ama hayatta kalacağını söyledi. Adamın adı açıklanmıyor.

Polis, güvenlik kameralarından toplanan görüntü kayıtlarını inceliyor.