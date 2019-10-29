ABD'de yangınlar 'zengin muhitlerini' vurdu: LeBron James ve Arnold Schwarzenegger dahil binlerce kişiye tahliye

ABD'nin Los Angeles kentinde binlerce kişi hızla yayılan orman yangınları nedeniyle evlerini tahliye etti. Tahliye olan isimler arasında LeBron James ve Arnold Schwarzenegger gibi isimlerin de yer aldığı öğrenildi

Pazartesi sabahı başlayan yangınların kontrol altına alınamaması ve yerleşim yerlerine doğru ilerlemesiyle birlikte 500 hektarlık bir alan alevler içerisinde kaldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yangının etkili olduğu bölgeler, Los Angeles'in en zenginlerinin ve ünlü isimlerin yaşadığı yerlerde.

ABD Ulusal Basketbol Ligi NBA'in en ünlü yıldızlarından LeBron James de evini tahliye etmek zorunda kalanlar arasındaydı.

Los Angeles Lakers oyuncusu James paylaştığı Twitter mesajında, "Dostum bu LA yangınları şaka değil. Acilen evi terk etmek zorunda kaldık. Ailemle birlikte arabadayız, kalacak bir oda arıyoruz. Şu ana kadar şanssızız" ifadelerini kullandı.

Man these LA 🔥 aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! 🤦🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

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