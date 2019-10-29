Trump-Zelenskiy görüşmesi Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisini endişelendirmiş

ABD'de Başkan Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında Kongre'de ifade veren üst düzey Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin endişelerini daha önce birkaç kez dile getirdiğini kaydetti.

ABD'de Trump'a yönelik devam eden azil soruşturmasında, Kongre'deki kapalı oturumda ifade veren ilk Beyaz Saray yetkilisi üst düzey Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman oldu.

Vindman'ın ifadesine ulaşan Associated Press'in (AP) haberine göre Vindman, Trump'ın Zelenksiy ile temmuz ayında yaptığı ve soruşturmanın açılmasına yol açan telefon görüşmesini dinleyen isimlerden biriydi.

Görüşmenin ardından endişelendiğini belirten Vindman, ifadesinde "Yabancı bir ülkeden, bir ABD vatandaşını (Joe Biden) soruşturmasını istemenin doğru olduğunu düşünmüyorum. ABD hükümetinin Ukrayna'dan destek istediği yönündeki işaretleri görünce endişeye kapıldım" dedi.

Vindman, görüşmeye ilişkin endişelerini daha önce iki kez Ulusal Güvenlik Konseyi'nde dile getirdiğini belirtti.