ABD Temsilciler Meclisi 'soykırım' tasarısını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi Ermeni soykırımı iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.

Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 405 "evet" oyuna karşılık 11 "hayır" oyuyla meclisten geçti.

Schiff’in sunduğu tasarıda, “Temsilciler Meclisi’nin Ermeni soykırımını resmen tanımayı ve bunu anmayı ABD politikası olarak gördüğü” ifade ediliyor.

Tasarıda, ABD hükümetinin herhangi bir soykırımı reddetmesi için yürütülecek girişimler reddedilirken, ABD’nin insani yardım çabaları dahil, "Ermeni soykırımı" hakkındaki gerçeklerini halkın anlaması ve bu konuda eğitilmesi konusunda teşvik edilmesinin önü açılıyor. Tasarıda yer alan"Ermeni soykırımının bugünün insanlığa karşı işlenen suçlarla benzerliğine" şeklinde bir ifade de dikkat çekiliyor.

Tasarının bağlayıcılığı yok

Bağlayıcılığı bulunmayan tasarı, Kongre'nin bu konudaki yaklaşımını yansıtması bakımından sembolik nitelik taşıyor.

Türkiye'den ilk tepki Çavuşoğlu'ndan: Utanç verici bir karar

Türkiye'den tasarının kabul edilmesine ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Bakan Çavuşoğlu "utanç verici bir karar" diyerek ABD'li vekilleri eleştirdi. Daha sonra Dışişleri Bakanlığından, yapılan açıklamada ise "ABD Temsilciler Meclisi’nce bugün kabul edilen kararı reddediyoruz" denildi.

#BarışPınarıHarekatı’yla büyük oyunu bozduk. Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar.Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; Hükümetimizin ve Halkımızın gözünde yok hükmündedir! — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 29, 2019

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Tarihi bir karar

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, karara dair "ABD Kongresi'nin Ermeni soykırımını tanıma yönündeki tarihi kararını selamlıyorum. 296 sayılı karar, milyonlarca soykırım mağdurunun soyundan gelenleri teselli eden; hakikate ve tarihsel adalete hizmet etme yolunda atılmış cesur bir adımdır" açıklamasını yaptı.

I salute the US Congress historic vote recognizing the Armenian Genocide. Resolution 296 is a bold step towards serving truth and historical #justice that also offers comfort to millions of descendants of the Armenian Genocide survivors. — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) October 29, 2019

​





