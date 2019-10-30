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01:36 30 Ekim 2019
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    ABD Temsilciler Meclisi

    ABD Temsilciler Meclisi 'soykırım' tasarısını kabul etti

    © AA / Arşiv
    ABD
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    ABD Temsilciler Meclisi Ermeni soykırımı iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul etti.

    © REUTERS / Murad Sezer
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    ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.

    Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 405 "evet" oyuna karşılık 11 "hayır" oyuyla meclisten geçti.

    Schiff’in sunduğu tasarıda, “Temsilciler Meclisi’nin Ermeni soykırımını resmen tanımayı ve bunu anmayı ABD politikası olarak gördüğü” ifade ediliyor. 

    Tasarıda, ABD hükümetinin herhangi bir soykırımı reddetmesi için yürütülecek girişimler reddedilirken, ABD’nin insani yardım çabaları dahil, "Ermeni soykırımı" hakkındaki gerçeklerini halkın anlaması ve bu konuda eğitilmesi konusunda teşvik edilmesinin önü açılıyor. Tasarıda yer alan"Ermeni soykırımının bugünün insanlığa karşı işlenen suçlarla benzerliğine" şeklinde bir ifade de dikkat çekiliyor.

    © REUTERS / YVES HERMAN
    Macron 'Ermeni Soykırımı' kararını imzaladı

    Tasarının bağlayıcılığı yok

    Bağlayıcılığı bulunmayan tasarı, Kongre'nin bu konudaki yaklaşımını yansıtması bakımından sembolik nitelik taşıyor.

    Türkiye'den ilk tepki Çavuşoğlu'ndan: Utanç verici bir karar

    Türkiye'den tasarının kabul edilmesine ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Bakan Çavuşoğlu "utanç verici bir karar" diyerek ABD'li vekilleri eleştirdi. Daha sonra Dışişleri Bakanlığından, yapılan açıklamada ise "ABD Temsilciler Meclisi’nce bugün kabul edilen kararı reddediyoruz" denildi. 

    Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Tarihi bir karar

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, karara dair "ABD Kongresi'nin Ermeni soykırımını tanıma yönündeki tarihi kararını selamlıyorum. 296 sayılı karar, milyonlarca soykırım mağdurunun soyundan gelenleri teselli eden; hakikate ve tarihsel adalete hizmet etme yolunda atılmış cesur bir adımdır" açıklamasını yaptı.



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    Etiketler:
    Mevlüt Çavuşoğlu, Ermeni Soykırımı, Ermeni soykırımı, ABD Temsilciler Meclisi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan, Ermeni, Türkiye, ABD
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