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13:46 30 Ekim 2019
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    Trump ‘film gibi’ dediği Bağdadi operasyonunu süslemiş olabilir: Yetkililer 'bu ayrıntıları nereden öğrendi' diyor

    © REUTERS / Handout
    ABD
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    IŞİD lideri Bağdadi’nin öldürüldüğü operasyonu ‘film gibi’ izlediğini söyleyen Donald Trump’ın ‘hıçkırarak ağladı’ gibi bazı spesifik detaylar vermesi baskını izleyen ABD’li yetkilileri şaşkına uğrattı. Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı bu ayrıntıları bilmediklerini belirtti, bir yetkili gerçek zamanlı sesi duymanın mümkün olmadığını söyledi.

    Hemen hemen tüm dünyanın takip ettiği bir canlı yayınla IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin İdlib’de öldürüldüğünü açıklayan ABD Başkanı Donald Trump’ın operasyonla ilgili verdiği oldukça net detaylar, baskını an be an takip eden yetkilileri şaşkınlığa uğrattı.

    Bağdadi’nin son anlarını korku ve panik içinde geçirdiğini, intihar yeleğini patlatmadan önce hıçkırarak ağladığını, hatta inlediğini söyleyen Trump’ın bu ayrıntıları nereden öğrendiği ABD’li yetkililer tarafından merak unsuru oldu.

    Ebubekir el Bağdadi
    © REUTERS /
    NYT: Bağdadi Trump sayesinde değil, Trump'a rağmen öldürüldü
    Zira Trump ile birlikte Beyaz Saray Durum Odası’nda baskını izleyen yetkililer, bu detayları onaylamak konusunda tereddüt etti.

    Milley: Ekip üyeriyle konuştuğunu farz ediyorum

    Bu isimlerden biri olan Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Bağdadi’nin hıçkırarak ağlaması ayrıntısının sorulması üzerine, Trump’ın bu ayrıntıyı nereden öğrendiğini bilmediğini söyledi.

    Trump’ın, operasyona katılan komandolarla konuşacağını söylediğini aktaran Milley, bilginin bu şekilde gelmiş olabileceğini belirtti.

    Milley, “Başkanın birlik üyeleriyle konuşmayı planladığını biliyorum, ancak bunun kaynağı ne bilmiyorum. Ekiple ve ekip üyeleriyle doğrudan konuşarak elde edildiğini farz ediyorum” dedi.

    Esper: Bu detayları bilmiyorum

    Savunma Bakanı Mark Esper de şaşkınlığı saklamayan isimlerdendi.

    “Ben bu detayları bilmiyorum” diyen Esper, aynı Milley gibi Trump’ın ‘sahadaki askerlerle konuşmuş olabileceğini’ öne sürdü.

    'Özel düzenleme yoksa ses aynı anda duyulmaz'

    ABD Kara Kuvvetleri Komutanı General Mark Milley
    © AP Photo / Lauren Victoria Burke
    Pentagon: Bağdadi operasyonunda iki kişiyi canlı ele geçirdik
    Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili ise, CNN’e yaptığı açıklamada ‘ses’ ayrıntısına dikkat çekti. Yetkili, Beyaz Saray Durum Odası’nda ‘özel düzenlemeler yapılmadığı müddetçe Bağdadi’nin sesini gerçek zamanlı duymanın mümkün olmadığını’ belirtti.

    Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley ise Trump’ın Bağdadi’nin son anlarındaki duygularını nasıl bilebildiğine dair bir soru karşısında, ‘kullandıkları teknoloji hakkında ayrıntı veremeyeceğini’ söyledi.

    Metni yazanlar bile şaşırdı

    Bu yetkili isimlerin yanı sıra Donald Trump’ın pazar günü yaptığı konuşmanın metnini hazırlayanlar da,  ABD Başkanı'nının aktardığı versiyonun kendileri tarafından bir araya getirilen metne benzemediğini söyledi

    Konuya yakın kaynaklara göre, Trump yardımcılarına ‘sert’ bir konuşma istediğini söyledi. CNN’in elde ettiği bilgiye göre Trump ve danışmanı Stephen Miller son dakikalarda metinde ufak tefek düzeltmeler yaptı.

    Etiketler:
    Operasyon, Mark Esper, Ebubekir el Bağdadi, Mark Milley, Donald Trump, ABD
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