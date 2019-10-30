Kayıt
16:52 30 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Joe Biden

    Biden, Trump'ın hayvan sevmezliğini hedef aldı: Beni seçin, Beyaz Saray'a evcil hayvan geri dönsün

    © AFP 2019 / Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 05
    Abone ol

    Beyaz Saray'ın 100 küsur yıldır gördüğü resmi evcil hayvanı olmayan tek başkan Trump'a karşı Demokrat rakibi Biden "Beyaz Saray'a yeniden evcil hayvanı sokmanın zamanı geldi" kampanyası başlattı.

    ABD'de 2020 başkanlık seçimi sürecinde koltuğun sahibi Donald Trump'ın en dişli rakibi görülen eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Beyaz Saray'a hayvan sevgisi sayesinde geri dönmek için hamle yaptı.

    Trump'ın Demokrat Partili selefi Barack Obama'nın iki dönem boyunca yardımcılığını yapan Biden, önceki dönemlerde Beyaz Saray'da evcil hayvan beslenir ve onlarla neşeli vakit geçirilirken halihazırdaki mukimin hayvan sevgisiyle ilgisinin olmadığına dikkat çekti. 

    Instagram hesabından kampanyayı duyuran Biden, kimisi Ulusal Kedi Günü, kimisi Ulusal Köpek Günü'nü kutlarken, Başkan Trump'ın bu günlerin hiçbirini kutlamadığına dikkat çekti. 

    "Bu çok şey anlatıyor" vurgusu yapan Demokrat başkan adayı, "Beyaz Saray'a yeniden evcil hayvanı sokmanın zamanı geldi" sloganı eşliğinde hesabındaki bağlantıya tıklanarak kampanyasına bağışta bulunulması çağrısı yaptı. 

    Mesajını da eşi Jill ile birlikte Kasım 2018'de bir hayvan barınağından alıp ailelerine kattıkları Alman kurt köpeğiyle verdiği pozla paylaştı.  

    Mikrop fobisi olduğu bilinen, titizliğiyle tanınan Trump, 100 küsur yıldır Beyaz Saray'da resmi evcil hayvanı olmayan tek başkan. Selefi Obama ise iki köpek bakıyordu. 

    Trump, bununla ilgili eleştirilere El Paso mitinginde şu yanıtı verdi:

    "Dürüst olmak gerekirse, evcil hayvan sahip olmanın benim için sakıncası yok, ama bunun için zamanım bulunmuyor. Beyaz Saray çimlerinde bir köpekle dolaşırken nasıl gözükürdüm acaba? Bilmiyorum, bana iyi hissettirmiyor, biraz sahtekarlık gibi geliyor bana."

    Bu arada Trump'ın azil soruşturmasına konu olmasına yol açan Ukraynagate'in diğer ayağındaki isim Biden.

    Telefonla görüştüğü yeni Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'den başkan yardımcılığı döneminde Ukrayna dosyasından sorumlu Joe Biden ile Ukrayna'da gaz işi yapan oğlu Hunter Biden'ın yolsuzluklarının soruşturulmasını istediği ortaya çıkan Trump hakkında Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat çoğunluk siyasi rakibine komplo suçlamasından azil soruşturması açtı. 

    Diğer yandan Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunup dökümünü yayımlayan Trump, Bidenların Ukrayna'da devasa yolsuzluklar yaptığını iddia ediyor.

    Biden'ın hayvan severlik üzerinden kampanyasına bağış çağrısı ise kampanyasının 'nakit para sıkıntısı çektiğinin' iddia edildiği bir döneme denk düştü. Demokrat Parti'nin kurt siyasetçisinin en zengin destekçileriyle bağış toplama stratejilerini geliştirme konusunda görüştüğü haberleri geldi. 

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Batman, Mardin ve Siirt’te şuan onlarca köy sular altında kalırken, köylüler il merkezi yada ilçe merkezlerine göç etmek zorunda kaldı. Doğduğu toprakları terk etmek istemeyen bazı köylüler ise farklı bir çözüm arayışı peşinde.
    Evi baraj altında kalan köylü jandarma karakoluna yerleşti
    Karikatür
    ABD Temsilciler Meclisi 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını onayladı
    İnfografik
    Rusya'nın Afrika ülkeleriyle ekonomik işbirliği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet