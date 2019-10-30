Biden, Trump'ın hayvan sevmezliğini hedef aldı: Beni seçin, Beyaz Saray'a evcil hayvan geri dönsün

ABD'de 2020 başkanlık seçimi sürecinde koltuğun sahibi Donald Trump'ın en dişli rakibi görülen eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Beyaz Saray'a hayvan sevgisi sayesinde geri dönmek için hamle yaptı.

Trump'ın Demokrat Partili selefi Barack Obama'nın iki dönem boyunca yardımcılığını yapan Biden, önceki dönemlerde Beyaz Saray'da evcil hayvan beslenir ve onlarla neşeli vakit geçirilirken halihazırdaki mukimin hayvan sevgisiyle ilgisinin olmadığına dikkat çekti.

Instagram hesabından kampanyayı duyuran Biden, kimisi Ulusal Kedi Günü, kimisi Ulusal Köpek Günü'nü kutlarken, Başkan Trump'ın bu günlerin hiçbirini kutlamadığına dikkat çekti.

"Bu çok şey anlatıyor" vurgusu yapan Demokrat başkan adayı, "Beyaz Saray'a yeniden evcil hayvanı sokmanın zamanı geldi" sloganı eşliğinde hesabındaki bağlantıya tıklanarak kampanyasına bağışta bulunulması çağrısı yaptı.

Mesajını da eşi Jill ile birlikte Kasım 2018'de bir hayvan barınağından alıp ailelerine kattıkları Alman kurt köpeğiyle verdiği pozla paylaştı.

Mikrop fobisi olduğu bilinen, titizliğiyle tanınan Trump, 100 küsur yıldır Beyaz Saray'da resmi evcil hayvanı olmayan tek başkan. Selefi Obama ise iki köpek bakıyordu.

Trump, bununla ilgili eleştirilere El Paso mitinginde şu yanıtı verdi:

"Dürüst olmak gerekirse, evcil hayvan sahip olmanın benim için sakıncası yok, ama bunun için zamanım bulunmuyor. Beyaz Saray çimlerinde bir köpekle dolaşırken nasıl gözükürdüm acaba? Bilmiyorum, bana iyi hissettirmiyor, biraz sahtekarlık gibi geliyor bana."

Bu arada Trump'ın azil soruşturmasına konu olmasına yol açan Ukraynagate'in diğer ayağındaki isim Biden.

Telefonla görüştüğü yeni Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'den başkan yardımcılığı döneminde Ukrayna dosyasından sorumlu Joe Biden ile Ukrayna'da gaz işi yapan oğlu Hunter Biden'ın yolsuzluklarının soruşturulmasını istediği ortaya çıkan Trump hakkında Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat çoğunluk siyasi rakibine komplo suçlamasından azil soruşturması açtı.

Diğer yandan Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunup dökümünü yayımlayan Trump, Bidenların Ukrayna'da devasa yolsuzluklar yaptığını iddia ediyor.

Biden'ın hayvan severlik üzerinden kampanyasına bağış çağrısı ise kampanyasının 'nakit para sıkıntısı çektiğinin' iddia edildiği bir döneme denk düştü. Demokrat Parti'nin kurt siyasetçisinin en zengin destekçileriyle bağış toplama stratejilerini geliştirme konusunda görüştüğü haberleri geldi.