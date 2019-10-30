Fed 3. kez faiz indirdi

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Ekim toplantısında beklentiye paralel olarak 25 bp faiz indirimine gitti. Böylece banka fonlama faizinde hedef aralığı yüzde 1.50 – 1.75 aralığına çekti.

Politika yapıcılar son kez faiz artırımına gidilen Aralık 2018 toplantısında bu yıl için sıkılaştırma tahminlerini kademeli olarak azaltmaya başlamışlardı. Haziran toplantısında ise faiz indirimi sinyali geldi.

Bloomberg'in haberine göre, Fed 11 yıllık beklemenin ardından ilk kez Temmuz ayında faiz indirimine giderek 2015 yılında başladığı sıkılaştırma döngüsüne ara vermişti. Sonrasında ise Eylül ve Ekim'de ikinci ve üçüncü faiz indirimleri gerçekleşti.

Fed Başkanı Jerome Powell, Temmuz toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında faiz indiriminin genişleme döngüsünün başlangıcı olmadığını, ancak faiz indirimlerinin devam edebileceğini söylemişti. Powell, "Bir daha hiç faiz artırmayacağımızı varsaymayın." uyarısında bulunmuştu.

Eylül toplantısında ise Powell, Fed'in risklere karşı sigorta sağlamak için faiz indirdiğini ifade etti.