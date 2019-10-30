ABD Başkanı Trump'tan montajlı paylaşım

Fotomontaj olduğu anlaşılan fotoğrafın orijinalinin Trump'ın bir Vietnam gazisine madalya taktığı törende çekildiği, gazinin yerine köpeğin montajlandığı ortaya çıktı.
AMERICAN HERO! pic.twitter.com/XCCa2sGfsZ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2019
Trump'ın profiline de sabitlediği bu paylaşımı, sosyal medyada ve Amerikan basınında mizah konusu oldu.
Wonder how James McCloughan feels about this...?https://t.co/8QOVQ5pBVahttps://t.co/VsDrgq7gQD pic.twitter.com/DezH4OJRs5— Jeryl Bier (@JerylBier) October 30, 2019
ABD'nin Bağdadi operasyonu
Bağdadi'nin, ABD Özel Kuvvetleri'nin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirildiği iddia edilmişti.
Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.
Trump, operasyon esnasında yaralanan köpeğin fotoğrafını paylaşmış ancak köpeğin ismi gizli tutulmuştu.
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