'ABD, Rusya'nın Kırım ve Uzak Doğu bölgelerini vurmayı öngören strateji üzerinde çalışıyor'

Rusya ve Çin'i dizginlemek için yeni stratejiler üzerinde çalışan ABD hükümetinin, Rusya'nın Kırım ve Uzak Doğu bölgelerine saldırıyı öngören bir strateji üzerinde durduğu ifade edildi.

Foreign Policy'nin haberine göre Washington 'süper güçlerin rekabeti' dönemi için hazırlıklarını sürdürürken ABD hükümetindeki bazı nüfuz sahibi sesler, 'yatay tırmanış' ve 'maliyet yükleme' stratejisini teşvik etmeye çalışıyor.

Söz konusu strateji, ABD'lilerin, Çin ve Rusya'ya ciddi bir darbe indirmek için dünyanın herhangi bir noktasına 'neredeyse sınırsız' erişime sahip olmasını öngörüyor.

"Eğer Rusya Baltıkları ele geçirirse ABD, Kırım ve Suriye'deki Rus askerlerini vurabilir. Teoriye göre uzak mesafede konuşlu güçleri imha etme tehdidi, düşmanı saldırmaktan ve birincil amaçları için mücadele etmekten alıkoyabilir" diye devam eden Foreign Policy, ABD'nin özellikle Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi ile Çin'in batısını hedef alabileceğini vurguladı.

Foreign Policy yazarları, Washington'un bu stratejinin başarı şansını düşük gördü.

Rusya ve Çin'in nükleer silah kullanımı da dahil olmak üzere çok fazla imkana sahip olduğunu kaydeden yazarlar, stratejinin uygulanması halinde feci sonuçlarla karşı karşıya kalınabileceğinin altını çizdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, daha önce İttifak üyelerine çağrıda bulunarak, 'geleceğe hazır olmak' için savunma harcamalarının artırılmasını istemişti.