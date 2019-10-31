Kanada 'Mazlum Kobani' iddiasını yalanladı

Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri, DSG komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in ödül için Kanada'ya davet edildiği iddialarını reddetti.

'Mazlum Kobani' kod adlı DSG komutanı Şahin'in Kanada'ya davet edildiği ve burada Kanada Savunma Bakanlığı'nca kendisine 'temiz savaşçı' ödülü verileceğine yönelik haberler, Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği yetkililerince yalanladı.

AA'nın aktardığı habere göre büyükelçilik yetkilileri, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı, hakkında kırmızı bülten çıkarılan 'Mazlum Kobani'nin tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığı'na iletmişti.