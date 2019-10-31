ABD Kongresi'nde, Rusya’nın G7’ye alınmasına karşı tasarı kabul edildi

Kongre Üyesi Albio Cires'in internet sitesinde yer alan açıklamada ayrıca, “Rusya, komşularının toprak bütünlüğüne saygı göstermediği ve demokratik toplum standartlarına uymadığı sürece G7 görüşmelerine katılmamalıdır” ifadeleri yer aldı.

G7, Almanya, ABD, Kanada, Japonya, Fransa, İngiltere ve İtalya’dan oluşuyor.

1998’de Rusya’nın da dahil olmasıyla genişleyen format, Kırım’ın bu ülkeye bağlanmasından sonra üye devletler Soçi’deki zirveye katılmayı reddetti ve Brüksel’de toplandı.

Daha önce Donald Trump, pek çok uluslararası konunun Rusya’yla müzakere edilmesinin mantıklı olacağını belirterek, 2020’de ABD’de düzenlenecek G7 zirvesine Vladimir Putin’i davet edeceğini ifade etmişti.

Daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 ülkeleri liderlerinin son zirvede Rusya’nın davet edilmesi konusunda fikir birliğine varamadığını, Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, G8 formatına dönülmesinin Ukrayna çözümünde ilerleme sağlanmasıyla mümkün olabileceğini belirtmişti.