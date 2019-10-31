ABD, 'çekildikten' sonra Suriye'de 900 asker bırakabilir

The New York Times'a konuşan kaynaklar, ABD askerlerini çekme kararını açıkladıktan sonra petrolü güvenceye almaktan söz eden Başkan Donald Trump'ın Suriye'de 900 asker bırakabileceğini söyledi. Gazete, Trump'ın çekilme açıklaması öncesi Suriye'de zaten 1000 ABD askeri bulunduğuna dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kafa karıştıran politikalarında son perde Suriye'den çekilmek oldu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna girmesine yeşil ışık yakmak suretiyle asker çektikten sonra petrol bölgesine asker konuşlandıracağını açıklayan Trump'ın askerleri geri getirme ve tekrar gönderme işlemlerinin ardından, Suriye'deki ABD askerlerinin sayısının 900'a ulaşmasının beklendiği belirtildi.

The New York Times (NYT) gazetesi, bunun, Trump'ın çekilmeye kalkışmasından önce Suriye'de bulunan 1000 ABD askerine yakın bir sayı olduğuna dikkat çekti.

Once the comings and goings are done, the total number of United States forces in Syria is expected to be about 900 — close to the 1,000 troops on the ground when President Trump ordered the withdrawal of American forces https://t.co/DMwTSfI5QU — The New York Times (@nytimes) October 31, 2019

Gazete, bir yandan Suriye'den ABD askerlerinin dalga dalga ayrıldığı, diğer yandan Suriye'ye ABD askerlerinin dalga dalga girdiği bir manzara çizdi.

Suriye'de daha önce bulunan 1000 ABD askerinden 500'ünün bu hafta itibarıyla Suriye'den çıkmış olduğunu, çekilmenin geriye yaklaşık 250 asker kalana dek devam edeceğini ve bunların doğuda petrol yataklarının bulunduğu Deyr ez Zor'a konuşlanacağını aktaran NYT, diğer yandan bu ilk grubun kısa süre içinde mekanize birliklerle takviye edilmesiyle petrol bölgesindeki ABD askerlerinin sayısının 500'e ulaşacağını kaydetti.

Suriye'nin güneyinde, Irak-Ürdün sınırı yakınındaki Tanf'ta bulunan ABD askeri üssü ile çevresinde konuşlu askerler buna eklendiğinde Suriye'deki ABD askerlerinin toplam sayısının 900'e ulaşacağını hesaplayan NYT, IŞİD'in dirilme emareleri göstermesi halinde bu sayının daha da yükselebileceğini belirtti.