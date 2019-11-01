James Corden ile Orlando Bloom kafayı bulup Ivanka Trump'a yalvarmış: Ne olur bir fark yarat

Komedyen Cordon, Bloom ile gittikleri düğünde barda Ivanka Trump ile karşılaşmalarını anlattı. Kafayı bulan İkili, 'first daughter'ı başkan babasının politikaları konusunda sıkıştırıp "Bari sen bir fark yarat" diye tutturmuş.

ABD Başkanı Donald Trump'a toplu cephe almış gözüken Hollywood'un siyasi görüşlerini açık etmemiş nadir isimlerinden James Corden ile Orlando Bloom'un bir davette içkili halde Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka'yı kafakola almaya çalıştığı ortaya çıktı.

Ortaya çıkmasının sebebi de James Corden'ın CBS kanalında sunduğu ‘The Late Late Show’ programının 'Ya bağırsaklarını (içini) dök ya da bağırsaklarını doldur' bölümündeki meydan okuma.

James Corden and Orlando Bloom confronted Ivanka Trump about her father at a wedding https://t.co/nT4hERevTi — The Independent (@Independent) November 1, 2019

Menüde kuş salyası, ince kıyılmış boğa penisi, üstüne akrep kondurulmuş böcekli trifle

Bu bölümde sunucu ile konuğu birbirlerine sordukları çok kişisel soruları ya cevaplamak ya da menüdeki seçeneklerden birini mideye indirmek zorunda Seçenekler arasında kuş salyası, ince kıyılmış boğa penisi, üstüne akrep kondurulmuş böcekli trifle tatlısı var.

Soru Terminatör'den

Programın konuğu Trump muhalifliğiyle tanınan aktör-siyasetçi Arnold Schwarzenegger olunca, meydan okuma bölümünde konu ister istemez Trumplara geldi.

Boğa penisi yemektense

Teminatör'ün "Geçenlerde Ivanka Trump'ın da katıldığı bir düğüne gitmiştin, orada onunla ne konuştun" diye sorduğu ünlü komedyen, ince kıyılmış boğa penisi yemektense yanıt vermeyi tercih etti:

"Biraz sarhoştum, yanımda Orlando Bloom vardı, sanırım o da beim kadar kafayı bulmuştu. Birlikte barda takılıyorduk, Ivanka da bardaydı, sonrasını yüzde 100 hatırlıyorum, diyemem."

"Ama hatırladığım kadarıyla sarhoş kafayla Ivanka'ya 'Sen bir şey yapabilirsin, sen bir şey yapabilirsin, sen bir şey yapabilirsin, sen bir fark yaratabilirsin, sen bir fark yaratabilirsin, sen daha iyisini yapabilirsin' diye tutturmaya başladık.

James Corden and Orlando Bloom drunkenly pleaded with Ivanka Trump to “make it better” when they all recently attended the same wedding, Corden revealed to Arnold Schwarzenegger on "The Late Late Show.” https://t.co/NjR1q0jcRK — HuffPost (@HuffPost) October 31, 2019

Ivanka'nın yanıtı: Deniyorum, uğraşıyorum

"Ve hatırladığım kadarıyla Ivanka 'Deniyorum, uğraşıyorum' diye teskine çalışıyordu."

Corden, düğünün iki gün sürdüğünü, babasının üst düzey danışmanı olarak Beyaz Saray'da görev yapan Ivanka ile ertesi gün de karşılaştıklarını, ama gece konuştuklarını gündeme getirmediklerini söyledi.

'Ivanka, you can do something!': James Corden reveals he and Orlando Bloom drunkenly pleaded with Ivanka https://t.co/xt90IkXxnn — Daily Mail US (@DailyMail) November 1, 2019

Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, Trevor Noah gibi gece talk şov sunucularından farklı olarak, Corden, bugüne dek Trump karşıtlığı bir yana herhangi bir siyasi görüş açıklamamıştı.

Ancak haziranda ABD Başkanı'nın Britanya ziyareti kitlesel protestolarla karşılandığında, Corden Trump taraftarlarıyla aynı safta olmadığını dile getirmişti.

‘The Late Show’da Colbert'e konuk olan Corden, Britanyalıların Trump'la ilgili hissiyatı hakkında bir soru üzerine şöyle konuşmuştu.

"Bence buradakilerin hissettiğinin aynısını hissediyorlar. Sesi çok çıkan aşırı sağ tarzı grup, '(Trump) Kesinlikle haklı' diyor. Benim tanıdığım, sevdiğim, saydığım bütün insanlar ise 'Bu ne saçmalık' tepkisini gösteriyor."

Yüzüklerin Efendisi, Karayip Korsanları gibi filmlerle tanınan aktör Orlando Bloom, Trump konusunda sessiz kalsa da, nişanlı olduğu şarkıcı Katy Perry aynı zamanda ateşli bir Trump karşıtı aktivist.