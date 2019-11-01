ABD Dışişleri: Rusya tüm dünyaya S-400 dayatıyor

Politico dergisinin haberine göre, Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Meridian International Center’da konuşan Cooper, “AK-47’nin, Güneydoğu Asya’dan Afrika’ya kadar Sovyet destekli isyancı hareketlerin evrensel sembolü haline geldiği günden bu yana uzun bir yol kat edildi. Bugün Rusya, S-400 hava savunma füze sistemlerinin çeşitli versiyonlarını dünyaya dayatmak için çok çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Cooper, “Rusya, S-400 gibi sistemlerin hedefe odaklanmış pazarlaması sayesinde ve partnerlerimizin güvenlik kaygılarından yararlanarak onlara en gelişmiş savunma teknolojilerini sağlayarak hukuki ve teknolojik açında bize engeller yaratıyor” dedi.

ABD’nin, Soğuk Savaş’tan bu yana ilk kez silah pazarındaki üstünlüğünü kaybetmeye başladığını dile getiren Cooper, birçok ülkenin ABD ile savunma ve güvenlik alanındaki partnerliğe artık zaruret olarak değil seçenek olarak baktığını söyledi.