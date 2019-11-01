Senato Çoğunluk Lideri McConnell: Senatörler, Türkiye'ye yaptırım tasarısını değerlendirme niyetinde

ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye yaptırım getirilmesine karşı çıkan Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Senato'nun Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının en iyi karar olup olmadığını değerlendirme niyetinde olduğunu söyledi.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, 23 Ekim'de Temsilciler Meclisi'nde Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım getirilmesini isteyen mevzuata karşı çıkmıştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan McConnell, "Senatörler, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen Türkiye'ye yaptırım tasarısının mevcut durumu düzeltmenin en iyi yöntemi olup olmadığını değerlendirme niyetinde" dedi.

Yaptırım tasarısının gerçekten en iyi karar olup olmadığının titizlikle incelenmesi gerektiğini belirten McConnell, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptırımlardan hangi somut etkiyi elde etmek istediğimizi, Türkiye'nin bunlara nasıl yanıt vereceğini, Rusya ve diğer ülkelerin Ankara-Washington hattındaki gerilimin tırmanmasına nasıl bakabileceğini dikkatli bir şekilde incelemeliyiz. Yaptırımların somut ekonomik sonuçlarını en iyi şekilde anlamalıyız."

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı yaptırımlar öngören tasarıyı kabul etmişti.

Bakanlar, askeri anlaşmalar, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) ve Halkbank'ı da kapsayan tasarı, 16 'hayır' oyuna karşı 403 'evet' ile Meclis'ten geçmişti.

McConnell daha önce yaptığı açıklamada, "Bir NATO üyesi olan Türkiye'ye yaptırım uygulamak, Ankara ile Rusya'nın yakınlaşması olarak geri tepebilir" demişti.