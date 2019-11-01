ABD, 'Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu yayınladı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nda, IŞİD'in bitirilmesiyle Suriye ve Irak'taki yaklaşık 7.7 milyon insanın örgütten kurtarıldığına vurgu yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl açıkladığı terörizm ülkeler raporunun 2018 yılına ait versiyonunu yayımladı

IŞİD ile mücadeleye geniş yer ayrılan raporda, ABD ve ortaklarının, IŞİD'in yenilmesi ve yok edilmesinde büyük rol oynadığı vurgulandı.

Raporda, IŞİD ile mücadele kapsamında örgütün Suriye ve Irak'ta elinde bulundurduğu 110 bin kilometrekare alan ile iki ülkedeki yaklaşık 7.7 milyon sivil halkın örgüt yönetiminden kurtarıldığı kaydedildi.

IŞİD'e katılan yabancı ülke vatandaşlarının kaçtıkları diğer ülkelerde hala tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekilen raporda, özellikle Avrupa ülkelerine, vatandaşı olan örgüt üyelerini geri almaları ve yargılamaları çağrısında bulunuldu.

YPG ile ilgili ibareler yok

Raporun Türkiye bölümünde, Türkiye’nin içeride PKK, dışarıda da IŞİD ile mücadele ettiği vurgulanırken, 'PKK'nın diğer terör örgütlerinde de görüldüğü gibi radikal ve aşırıcı ideolojilerle Türkiye sınırları içinde çeşitli terör eylemleri gerçekleştirdiği' kaydedildi.

PKK'nın Avrupa'da ciddi bir para topladığı ifade edilen raporda, 2016 yılında 'Türkiye'nin YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüğü' şeklindeki ibarelerin, geçen yıl olduğu gibi bu yılki raporda da yer verilmemesi dikkati çekti.

Raporda, Türkiye'nin, 2017 yılında IŞİD'e karşı düzenlediği operasyonlarda 3 bin 60 IŞİD militanının öldürülmesi, koalisyona olan katkısı ve hava sahasını açmak suretiyle özellikle IŞİD'e büyük darbe vurulmasıyla uluslararası terörle mücadelede aktif bir rol aldığına vurgu yapıldı.

Ayrıca raporda, Türkiye'nin, IŞİD'e katılmak için ülkeye giriş yapmak isteyen 145 ülkeden toplam 70 bin kişiye ülkeye giriş yasağı getirdiği ve terör gruplarıyla iltisaklı olduğu tespit edilen 6 bin kişiyi sınır dışı ettiği aktarıldı.

Fetullah Gülen için 'sürgünde din adamı' tanımı

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 'Türkiye'nin FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımladığı' belirtilen raporda, Fetullah Gülen için 'sürgünde din adamı' ifadesi kullanıldı.

Raporda, FETÖ'nün ABD tarafından terör örgütü olarak tanınmadığı belirtilerek, FETÖ soruşturmaları dolayısıyla yapılan bazı operasyonlar, üstü kapalı eleştirildi.

Terör saldırıları ve can kayıpları dünya genelinde azaldı

Terör grupları tarafından yapılan terör saldırıları hakkında da bilgi verilen raporda, dünya genelinde gerçekleştirilen terör saldırılarının azaldığı aktarıldı. Raporda, söz konusu düşüşün sıkça saldırılar düzenleyen IŞİD'in büyük oranda yenilgiye uğratılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Rapora göre terör saldırıları nedeniyle ortaya çıkan can kayıpları da azaldı.

ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından düzenlenen operasyonlar sonucu IŞİD ve El Kaide gibi terör gruplarına karşı büyük ilerleme kaydedildiği anlatılan raporda, dağılan bu grupların yapılan askeri operasyonlara karşı daha hazırlıklı hale gelmek için yeni koşullara uyum sağladıkları savunuldu.

Terörü destekleyen ülkeler bölümü

Raporun 'Terörizmin Devlet Sponsorları' bölümünde İran, Sudan, Suriye ve Kuzey Kore, 'terör sponsoru' kategorisinde yer aldı. Raporda, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarla bölgeyi ve komşularını tehdit etmesinin yanı sıra başka ülke sınırlarında suikastlar düzenlettiği ileri sürüldü.

Raporda İran için bölgede ve dünya genelinde terör örgütlerine yılda bir milyar dolar kaynak aktardığı ileri sürülürken, "1984'ten beri terör destekçi ülke olarak belirlenmiş olan İran, Lübnanlı Hizbullah ve Gazze'deki terör gruplarının yanı sıra, Suriye ve Irak'taki çeşitli grupları destekleyerek 2018'de de terör bağlantılı faaliyetlerine devam ediyor" değerlendirilmesinde bulunuldu.