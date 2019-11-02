Kim Kardashian, ABD Temsilciler Meclisi'nin 'soykırım' kararını 'zafer' olarak nitelendirdi

Kim Kardashian, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanıyan tasarısı hakkında 'zafer' yorumunu yaptı.

Kim Kardashian çocukları ve kardeşleriyle Ermenistan’da çekildiği fotoğrafın altına “ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni Soykırımı’nı kabul ettiğinde bu Ermeni halkı için çok büyük bir zaferdi! Bu fotoğraf bu ay Ermenistan’da çekildi” notunu düştü.

Geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmişti. Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 405 "evet" oyuna karşılık 11 "hayır" oyuyla meclisten geçmişti.