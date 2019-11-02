ABD, Lübnan'a 105 milyon dolarlık güvenlik yardımını durdurdu

İsmini açıklamayan iki ABD’li yetkili, Trump yönetiminin, Saad Hariri’nin istifasından iki gün sonra Lübnan’a 105 milyon dolarlık güvenlik yardımının durdurulmasına karar verdiğini ifade etti.

ABD’li yetkililer, kararın Beyaz Saray Bütçe Ofisi ve Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alındığı dile getirirken, kararın nedeni açıklanmadı.

Durdurulan mali yardımın gece görüş gözlüklerini ve sınır güvenliğinde kullanılan silahları içerdiği ifade edildi.