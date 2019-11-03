Kanser hastası TV sunucusu, hastalığın belirtileri hakkında konuştu

Pankreas kanseri olan ABD’li gazeteci ve TV sunucusu Alex Trebek, bu kanser türünün belirtilerinin kendini uzun süre göstermediğini ve bu yüzden tespit edilmesinin oldukça zor olduğunu belirtti.

YouTube’ta görüntülü mesajla hastalığı hakkında bilgi veren Alex Trebek, karın ve sırt bölgesindeki sürekli ağrılar ile ten renginin değişmesinin bu tehlikeli hastalığın belirtileri olabileceğini söyledi.

Belirtilerini pek çok insanın önemsemediğini vurgulayan Trebek, “Keşke teşhis edilmeden önce yaşadığım sürekli karın ağrısının pankreas kanseri belirtisi olduğunu bilseydim. Ama ne çare..” ifadelerini kullandı.

79 yaşındaki Trebek, teşhis konulduktan sonra, kan şekeri artışı, hızlı kilo kaybı ve cildin sararmasının sebeplerini de anladığını belirtti.

Alex Trebek is working hard to raise awareness about the pancreatic cancer he is battling.​ https://t.co/eG3HNkDc56 — FOX 17 (@FOX17) November 2, 2019

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Pankreas kanseri, teşhis edilmesi en zor hastalıklardan biridir. Doktorlar, bu kanser türünden ölüm oranının dünya çapında oldukça yüksek olduğunu belirtiyor. Pankreas kanseri olan hastaların yüzde 90’nı 55 yaşın üstündeki kişilerden oluşuyor.