Trump kafes dövüşü maçında yuhalandı

Dövüş sporlarıyla yakından ilgilenen ABD Başkanı Donald Trump, kafes dövüşü maçı izlemeye gitti. Ancak ABD Başkanı, salona ilk girişinden itibaren yuhalandı.

Jorge Masvidal ile Nate Diaz arasındaki UFC 224 finalini, çocukları ile takip eden Başkan Trump salonun girişinde protestolarla karşı karşıya kaldı.

Trump'ın salona girmesiyle birlikte yuhalamalar da başladı. Protestolara aldırış etmeyen Trump, tribünleri selamlamaya devam etti.

Honestly surprised to see Trump booed at Ultimate Fighting Championship. This should be his crowd. pic.twitter.com/r1O1Vs20SR — ian bremmer (@ianbremmer) November 3, 2019

​Twitter hesabından finalle ilgili paylaşımda bulunan Başkan Trump, her şeyin olumlu gittiğini yazdı.

Trump, 2007 yılında ringe çıkıp seyircileri de selamlamıştı.