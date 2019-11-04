Trump'tan Kaliforniya'ya yardımları kesme tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ile yaşadığı tartışma üzerine yangınlarla ilgili yardımları kesme tehdidinde bulundu.

Trump, sosyal medya üzerinden tartıştığı Newsom'u yaklaşık 10 gündür devam eden Kaliforniya yangınlarına gönderilebilecek federal yardımları kesmekle tehdit etti.

‘Her yıl Kaliforniya yandıkça aynı şey’

Başkan Trump, dün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kaliforniya Valisi'nin krizi çok kötü yönettiğini belirterek, "Her yıl Kaliforniya yandıkça aynı şey. Vali, federal hükümetten yardım talep ediyor. Bundan sonra yok. İşleri etkili şekilde yapabilmeniz için kendinize çeki düzen vermelisiniz" ifadesini kullanmıştı.

..Every year, as the fire’s rage & California burns, it is the same thing-and then he comes to the Federal Government for $$$ help. No more. Get your act together Governor. You don’t see close to the level of burn in other states...But our teams are working well together in..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2019

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‘iklim değişikliğine inanmıyorsunuz…’

Vali Newsom da Trump'a Twitter üzerinden, "Siz iklim değişikliğine inanmıyorsunuz. Bu konuşmadan muafsınız" yanıtını vermişti.

You don’t believe in climate change. You are excused from this conversation. https://t.co/PSt8N39Er5 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 3, 2019

​Kaliforniya yangını

Bu arada yetkililer, Los Angeles şehrinin kuzeybatısındaki yangının yüzde 70'inin kontrol altına alındığını açıkladı.

Hava sıcaklıklarının düşmesinin yangınla mücadelede itfaiye ekiplerinin işini kolaylaştırdığı ve bölgede hasar tespit çalışmasına başlandığı belirtildi.

Ventura Birleşik Okul Bölgesi, kül ve enkaz nedeniyle bölgedeki 8 okulun bugün kapalı olduğunu duyurdu. Okulların yarın eğitime devam etmesi bekleniyor.

Yangının önemli ölçüde kontrol altına alınmasıyla bölgedeki yerleşimcilerin tahliyesinin durdurulduğu kaydedildi.

Öte yandan, yangınla ilişkili olabileceğinden şüphelenilen bir kişi gözaltına alındı.

Kaliforniya'nın kuzeyinde San Francisco Bay bölgesinde geçen hafta sonundan bu yana devam eden yangın nedeniyle bölgeden tahliye edilenlerin sayısı yaklaşık 200 bine çıkmıştı.

Yangınlar nedeniyle bölgedeki elektrik kesintilerinden 2 milyondan fazla kişinin etkilendiği, kesintilerin 32 yerleşim yerini içine alacak şekilde devam edeceği bildirilmişti.

Bölgede 220 kilometrekarelik alana yayılan yangın nedeniyle "acil durum" ilan edilmişti.