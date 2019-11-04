Trump erken başyapıtı 'covfefe'ye toz kondurmadı: Belki de derin anlamı olan bir şeydi

'Covfefe' isimli bir atın haftasonunda yarış kazandığını duyuran haberde 'Başkan'ın meşhur hatalı tweetinden adını alan kısrak' denilmesi üzerine Trump müdahale etti.

New York Times gazetesinin 'Twitter Başkanlığı' adını taktığı, "11 binden fazla tweetle başkanlığı nasıl yeniden şekillendirdi" başlıklı araştırmalarına konu ettiği ABD Başkanı Donald Trump, erken başyapıtlarından biri olan 'covfefe'ye geri dönüş yaptı.

31 Mayıs 2017'de 'Basının sürekli olumsuz yayınına rağmen' yazmak isterken parmaklarından 'yayın' manasına gelen İngilizce 'coverage' yerine 'covfefe' dökülen Trump, bu tweeti 6 saat sonra silip "Kim 'covfefe'nin gerçek anlamını tahmin edebilecek??? Tadını çıkarın!" diye yazmıştı.

İcadını 2.5 yıl sonra yeniden ziyaret eden Trump, 'covfefe' gizemini diriltti.

'Covfefe' isimli bir atın haftasonunda yarış kazandığını duyuran haberi retweet eden Trump, mesajdaki "Başkan'ın meşhur hatalı tweetinden adını alan kısrak, bugüne dek katıldığı sekiz yarıştan altısını kazandı" sözüne takılmadan duramadı.

"Muhteşem! Ama 'hatalı tweet' olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Belki de derin anlamı olan bir şeydi" diye yazan Trump, ne gibi bir derin anlamı olabileceğini açık etmedi.

Great! But how do you know it was a “mistweet?” May be something with deep meaning! https://t.co/00EXMCgQLp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2019

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