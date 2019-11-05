FBI binasının yanı başında bir araç: ‘Rusya uzaktan kumanda etmek için insanların kulaklarına böcek yerleştirdi’

WXPI sitesinin aktardığına göre, ismi açıklanmayan bir kişi geçen hafta Pittsburgh’da FBI’ın ofis binasının arka kapısında bir araç park edip gitti. Aracın üzerinde “Rusya insanların kulaklarına mikro radyo cihazları yerleştirip onları köpek düdüğündeki gibi bir sesle kontrol ediyor. Alt algısal hipnoz” ifadeleri yer aldı.
THE MESSAGE ON THE CAR: “RUSSIA PLANTS MICRORADIO DEVICES IN PPLS EARS & CONTROLS THEM USING A SOUND SIMILAR TO A DOG WHISTLE. SUBLIMINAL HYPNOSIS.”— Mike Holden (@WPXIMikeHolden) October 31, 2019
My photographer @pishotti captured this shot of the side of the car at the FBI gate. @WPXI pic.twitter.com/fedQMn5JCb
Olay yerine gelen polis ve bomba imha uzmanları aracı inceledi ve incelemeler sonucunda araç bulunduğu bölgeden çekildi.
Daha sonra ise FBI’ın Pittsburgh ofisinden bir sözcü tarafından “Söz konusu kişi bu sabah gönüllü olarak FBI’a dönüş yaptı. Görünüşe göre, bilinmeyen bir zihinsel problemden mustarip” açıklaması yapıldı.
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