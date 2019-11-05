ABD'lilerin yüzde 55'i Trump'ın azledilmesini destekliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasıyla ilgili süreç devam ederken ABD basını konuya ilişkin anketleri yayınlamayı sürdürüyor.

Wall Street Journal ve NBC'nin yayınladığı yeni ankete göre halkın yüzde 55'i azil sürecini desteklediğini belirtti. Bunların yüzde 24'ü azil için yeterli gerekçenin bulunduğunu ifade etti.

Nearly half of Americans surveyed in a WSJ/NBC poll said Trump should be impeached and removed from office, with 46% opposed https://t.co/Okt4HzlCBF — The Wall Street Journal (@WSJ) November 3, 2019

​Azil sürecine karşı çıkanların oranı da yüzde 30 olarak kaydedildi. Bu kişiler, Trump'ın görev süresinin sonuna kadar çalışmalarına devam etmesi gerektiğini savundu.

Bu arada Trump'ın icraatlarından memnun olanların oranının değişmediği ve yüzde 43'te kaldığı bildirildi.

Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.