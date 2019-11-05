ABD'li yarbay: Elektronik savaş alanında Rusya’dan gerideyiz

ABD askerleri, ABD’nin Rusya ve Çin ile askeri bir ihtilaf olması durumunda, elektronik savaş tehditlerine karşı koymaya hazır olmadığını belirtti.

Breaking Defense’de yer alan habere göre, ABD Silahlı Kuvvetleri Yarbayı Gary Like, ABD Ordusunun elektronik savaş tekniklerini geliştirmede diğerlerinden daha yavaş olduğunu kaydetti.

Like, ABD askerlerinin tatbikatlarda cep telefonlarını kapatmayarak konumlarının belirlenmesine imkan verdiklerini de örnek olarak gösterdi.

ABD askerlerinin ana iletişim hatlarının kapanması ihtimaline karşı, önceden yedek iletişim kanallarının oluşturulması gerektiğini unuttuklarını, Rusya ve Çin’in kesinlikle bu eksiklerden faydalanacaklarını belirten Like, “Eğer elektromanyetik spektrumla çalışmaya hazır olup olmadığımız sorusunu sorsaydınız, hayır yanıtını verirdim” dedi.

Like ayrıca, elektronik harp teçhizatı üzerinde çalışma süresi ve kullanılan teçhizatın gücüne kısıtlamalar getiren regülatörlerin taleplerinin, ABD ordusunun eğitimini zorlaştırdığını da sözlerine ekledi.