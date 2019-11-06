Pompeo'dan Çin'e Uygur çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin 'Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki aktivistlerin akrabalarının haklarının ihlal edildiğine dair raporlardan endişe duyduğunu' ve Pekin'i Uygurlara yapılan 'baskılara' son vermeye çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı basın servisi tarafından yayınlanan açıklamada Bakan Mike Pompeo "Bir kez daha Pekin'i, Çin dışında yaşayan Uygurlara yönelik tüm saldırıları durdurma, yasadışı şekilde tutuklanan tüm insanları serbest bırakma, sonuçlarından korkmadan ailelerin özgürce iletişim kurmalarına izin vermeye çağırıyoruz" dedi.

Açıklamanın devamında Pompeo, "ABD, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin daha önce olduğu gibi hakları ihlal ettiği, Müslüman Uygur aktivistleri ve toplama kamplarından kurtulanları tutukladığı ve keyfi olarak gözaltına aldığına dair raporlardan derin endişe duyuyor" ifadelerini kullandı.