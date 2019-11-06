ABD, Irak ve Lübnan'daki sorunlardan İran'ı sorumlu tuttu: Devrim adı altında ihraç ettiği tek şey yolsuzluk

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak ve Lübnan'da şiddetli protestolara neden olan sorunlardan İran'ın sorumlu olduğunu ileri sürdü.

, bölgedeki gelişmelere ilişkin, Twitter'dan yazılı açıklama yaptı.

Ülke içindeki işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi sebeplerle başlayan protestolara dikkati çeken Pompeo, "Irak ve Lübnan halkı ülkelerini geri istiyor. İran rejiminin devrim adı altında ihraç ettiği tek şeyin yolsuzluk olduğunu görüyorlar. Irak ve Lübnan halkı kendi söylemlerini, (İran'ın ruhani lideri) Ali Hamaney'in dayatmasından kurtarmayı hakediyor" ifadesini kullandı.

The Iraqi and Lebanese people want their countries back. They are discovering that the Iranian regime’s top export is corruption, badly disguised as revolution. Iraq and Lebanon deserve to set their own courses free from @khamenei_ir's meddling. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 5, 2019

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